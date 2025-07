10-FEET主催<京都大作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜>が本日7月5⽇(土)、京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージにて幕を開けた。 京都は6日連続して35度を超える猛暑日。午前11時現在、すでに33度を記録しており、7日連続猛暑日となることは間違いない。京都府宇治市上空は雲の合間に陽射しが差し込み、時おり吹くそよ風が、束の間ながら身体をクールダウンさせてくれる。 午前10時30分、10-FEETのTAKUMA、NAOKI、KOUICHI、dustboxのSUGA、そして大阪籠球会の面々が、恒例のラジオ体操で身体をほぐし、ここから始まる熱戦へ備える。 午前10時55分、<京都大作戦>MCの田原104洋がこう告げた。「あついね、気温じゃないよ、京都大作戦が、だよ」。そして出演バンド紹介映像の最後に「開幕」の文字がLEDヴィジョンに大映しにされた。 午前11時00分、源氏ノ舞台。あまりの暑さに朦朧とする頭と身体を叩き起こしてくれたのは、<京都大作戦2025>のトップを飾るAGE FACTORYだ。大舞台の空気を満喫するように清水英介(Vo. G)が会場を見つめ、空を見上げた。オープニングナンバーは「rest/息」だ。場内から歓声が上がり、身体を大きく揺らしている。AGE FACTORYの放つ鋭いサウンドが、<京都大作戦2025>初日一発目をより一層激しいものにしてくれた。 本日初日は源氏ノ舞台8組、牛若ノ舞台7組、計15組が灼熱の太陽が丘に最高のグルーヴを描く。BARKSでは今年も現地より、源氏ノ舞台のリアルタイムレポートと牛若ノ舞台のフォトギャラリーを2日間にわたってお届けします。お楽しみに。 取材・文◎梶原靖夫(BARKS編集長)撮影◎HayachiN/Yukihide”JON…”Takimoto ■<京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00※⾬天決⾏ / 荒天中⽌〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼出演者 ※50⾳順【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】Age Factory / Ken Yokoyama / 四星球 / SUPER BEAVER / dustbox / 10-FEET / MAN WITH A MISSION / ROTTENGRAFFTY【7⽉5⽇ ⽜若ノ舞台】INKYMAP […]

