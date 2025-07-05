¥ª¡¼¥é¤¬°ã¤¦¡Ä¥¬¥Á¤ÇÂç¶â»ý¤Á¤Î¡È¤ª¾î¤µ¤ó¡É¤¿¤Á¤¬¶¦±é¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¡ÚPHOTO¡Û
¼Â²È¤¬ºâÈ¶¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥Á¤Î¡È¤ª¾îÍÍ¡É¡Ä°ÛÎã¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼
´Ú¹ñºâÈ¶¡ÖÂçÎÓ¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤¬ºÇ¶á¡¢¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×²ñÄ¹¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ê¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ë¡¼¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤È¥¢¥Ë¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤¬°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢¥¢¥Ë¡¼¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤â¥¦¥£¥ó¥¯¤ò¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅº¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ï¡¢¡ÖËèÆü²È¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Ë½Ð¶Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤ÏÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÅØÎÏ¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬²þ¤á¤Æ³Ê¹¥¤è¤¯¸«¤¨¤¿¡×¤È½ñ¤¡¢¡ÖÌÛ¡¹¤ÈÄ¹¤¤´Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¼Â¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¼Â¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸Ø¤é¤·¤¤¡£1°Ì¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¡¢¥¢¥Ë¡¼¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ë¡¼¤Ï6·î23Æü¤ËALLDAY PROJECT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤ï¤º¤«10Æü¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤Ê¤ª2000Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥è¥ó¤Ï¡¢ÂçÎÓ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥ó¥è¥óÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤òÁÄÉã¤Ë»ý¤Á¡¢Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î»°ÃË¤ÇComtech¼Ò¥¤¡¦¥Ø¥Á¥ã¥óÂåÉ½¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤Î¿Æ¸ò¤Ê¤É¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡þ¥¢¥Ë¡¼¡ÊANNIE¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥à¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¡£´Ú¹ñ¤ÎºâÈ¶½øÎó11°Ì¡Ê2025Ç¯¸½ºß¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·À¤³¦¥°¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥¤¡¦¥ß¥ç¥ó¥ÒÁí³ç²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¿·À¤³¦¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó²ñÄ¹¤ÎÄ¹½÷¡£¾®³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ±³Ø¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏµÙ³ØÃæ¤À¡£2024Ç¯2·î¡¢THEBLACKLABEL¤ÎÎý½¬À¸¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬½Ð²ó¤ê¡¢ÏÃÂê¤Ë¡£2025Ç¯6·î23Æü¡¢5¿ÍÁÈ¤ÎÃË½÷º®¹ç¥°¥ë¡¼¥×¡ÖALLDAY PROJECT¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£