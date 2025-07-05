Apple ÇßÅÄ¡¢7·î26Æü(ÅÚ)¥ª¡¼¥×¥ó·èÄê¡ª µÇ°ÊÉ»æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤¾
²ÆµÙ¤ß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¤¤«¤¬¡©
iPhone¤äiPad¡¢Mac¤Ê¤É¤ÎAppleÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ê¡¢ÃøÌ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖToday at Apple¡×¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëApple Store¡£¤Ê¤ó¤È¡¢ÂÔË¾¤Î¿·Å¹ÊÞ¤¬¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¾ì½ê¤ÏÂçºå¡¦ÇßÅÄ¤Ç¡¢7·î26Æü(ÅÚ)¸áÁ°10»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¤Ï¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¤ÎÃæ¡£JRÂçºå±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°
Apple ¿´ºØ¶¶¤ËÂ³¤¡¢Âçºå¤Ç¤Ï2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëApple ÇßÅÄ¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºåÆî´Û¤Î¤Ê¤«¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
JRÂçºå±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢ºÆ³«È¯¥¨¥ê¥¢¤Î¡Ö¤¦¤á¤¤¿¡×¤¬Apple ÇßÅÄ¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÇ°¤¹¤Ù¤¥ª¡¼¥×¥óÆü¤Ë¹±Îã¤Î¸ÂÄê¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°Åù¤ÎÇÛÉÛ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Apple ÇßÅÄ¤ÎµÇ°ÊÉ»æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éÃ¯¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯ËÍ¤âMac¤ÎÊÉ»æ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»Â¿·¤ÊApple¥í¥´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È3½µ´Ö¤Û¤É¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤ÎApple ÇßÅÄ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¡¢³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëApple Store¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Source: Apple