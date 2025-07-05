¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason2ÊüÁ÷³«»ÏµÇ°¡¡Ê¡ÅÄ¿¸°ìÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ÎÃå¤»ÂØ¤¨¿Í·Á¤ÏÎø¤ò¤¹¤ë¡ÙSeason2¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÊ¡ÅÄ¿¸°ìÉÁ¤²¼¤í¤·µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§2025Ç¯²Æ¥¢¥Ë¥á¤Ï¡ÈÂç¥é¥Ö¥³¥á»þÂå¡É¡¡¡ØÃå¤»Îø¡Ù¡Ø¤«¤Î¤«¤ê¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤
¡¡¡Ø¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡Ù¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤Æ·ÇºÜ¡¢Ê¡ÅÄ¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¸¶ºî¤ò¡¢CloverWorks¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¿÷¿Í·Á¤Î´é¤òºî¤ë¡ÈÆ¬»Õ¡É¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦¸Þ¾ò¿·ºÚ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¿÷¿Í·Áºî¤ê¤Ë°ìÅÓ¤ÊÈ¿ÌÌ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤ÏÁÂ¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¯¥é¥¹¤ËÆëÀ÷¤á¤º¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·ºÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¥¯¥é¥¹¤ÎÎØ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¿Íµ¤¼Ô¡¦´îÂ¿Àî³¤Ì´¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌÀ¤³¦¤Î½»¿Í¡£¤±¤ì¤É¤¢¤ëÆü¡¢»×¤ï¤Ì¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³¤Ì´¤ÈÈëÌ©¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£·è¤·¤Æ¸ò¤ï¤ë¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤ÎÀ¤³¦¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢³¤Ì´¤ÈÇµ±©¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë