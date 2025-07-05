Âçºå¡¢ÀÅªË½¹ÔÍÆµ¿¿·¤¿¤ËÃËÂáÊá¡¡½÷À½±¤¦¤¿¤áSNS¤Ç½¸¤¦
¡¡ÂçºåÉÜ¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç6·î¡¢20Âå½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÉÜ·Ù¤Ï5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸òÃ×½ý¤äÂáÊá´Æ¶Ø¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñÀÒ¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸ÍûÇîÎÑÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¡áÆàÎÉ¸©³ë¾ë»Ô¡á¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÉÔÆÃÄê¤Î½÷À¤ò½±¤¦¤¿¤á¤Ë¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡ÖÀÅªË½¹Ô¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃË2¿Í¤È¡Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¡£6·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿44ºÐ¤È32ºÐ¤ÎÃË2¿Í¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤ò¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½¸¹ç½»Âð¤Ï¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¼°¤Ç¡¢²ò¾û¤·¤¿ÊÌ¤Î½»¿Í¤Î¸å¤í¤Ë¤Ä¤¯·Á¤ÇÍûÍÆµ¿¼Ô¤¬¿¯Æþ¤·¤¿¡£