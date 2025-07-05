ÊÆ¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¹¶·â¡¢Ãæ¿õ»ÜÀß¤ËÈï³²¤«¡¡±ÒÀ±²èÁü¤òÀìÌç²È¤¬Ê¬ÀÏ
Àè·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¶õÇú¤«¤é¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯2½µ´Ö¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë±ÒÀ±²èÁü¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢³Ë³«È¯¤Î¸°¤ò°®¤ëÃæ¿õ»ÜÀß¤ËÈï³²¤¬½Ð¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¿ÓÂç¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÈï³²¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£ÁÐÊý¤Î¼çÄ¥¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢É¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥é¥óÃæÉô¥Ê¥¿¥ó¥º¤Î³Ë»ÜÀß¼þÊÕ¤Î¹¶·â¸å¤Î±ÒÀ±²èÁü¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÃÏÉ½¤Ë·ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÎÃÏ²¼´ÓÄÌÃÆ¡Ö¥Ð¥ó¥«¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Îº¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ë»ÜÀß¤ÏÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Èï³²¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î»ÜÀß¡¢º£¤«¤é22Ç¯Á°¤Î2003Ç¯¤Ë¤ÏÃÏÉ½¤Ë¡¢¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤Ï·úÊª¤ò·úÀß¤·¤¿¸å¡¢¾å¤«¤éÅÚ¤òÀ¹¤ê¡¢¶õÇú¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î·úÊª·²¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤òºº»¡¤·¤¿ÀìÌç²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ³ËÊª¼Á´ÉÍý³Ø²ñ¡¦´äËÜÍ§Â§»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±ó¿´Ê¬Î¥µ¡¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ê¥¦¥é¥ó¤ò¡ËÇ»½Ì¤¹¤ëÉô²°¤¬1¤Ä¡¢2¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡×
¥¦¥é¥ó¤ÎÇ»ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢³ËÇ³ÎÁ¤ä³ËÊ¼´ï¤Ø¤ÎÅ¾ÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¦¥é¥óÇ»½Ì¤ÎÀßÈ÷¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿·úÊª¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¤«½ê¡£¤½¤³¤Ë¹¶·â¤Ç¤Ç¤¤¿·ê¤Î°ÌÃÖ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
Ç»½ÌÀßÈ÷¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿½ÅÍ×»ÜÀß¤Î¾å¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´äËÜ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö2¤Ä¤¢¤ë¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡¢¤ä¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
°ìÊý¡¢¹¶·â¤«¤é2Æü¸å¡Ä¡£
´äËÜ»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ö²¿¤«¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£½Åµ¡¤òÃÖ¤¤¤ÆÊä½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èï³²¤¬¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×³Ë¤Î³«È¯·×²è¤¬¿ô¤«·î¸å¤ËºÆ³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤¬»Ä¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£