7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö¥ª¡¼¡ª¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡ª¡×¤Ï¥Ò¥í¥ß¡¦¹§ÂÀÏº¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¿ÀÂÎ¸³¡ª
7·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°10»þ30Ê¬¤«¤é11»þ25Ê¬
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡¡
£Í£Ã¡§¥Ò¥í¥ß¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº
¢£¹§ÂÀÏº¤¬¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·¿ÊªÅ¸¡×¤Ç4¿Í¤ÎÂ¤·Á»Õ¤È¿ÀÂÐÌÌ¡ª¡¡
º£²ó¡¢¹§ÂÀÏº¤¬¤È¤¢¤ë¿ÀÍÍ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤¬¡Ä
¡Ö¹È¤ÎÆÚ¡×¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Ê¤É¡¢
¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÎ©ÂÎÂ¤·¿ÊªÅ¸¡×¡£
¤½¤·¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¹§ÂÀÏº¤¬¼èºà¤·¤¿¡ÖÌÚºà¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¿ÀÂ¤·Á»Õ¡×°Ë¸¶¹°¤µ¤ó¡ª
°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹È¤ÎÆÚ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÀÖ¤¤Èô¹ÔÄú¥µ¥Ü¥¤¥¢S-21¡£
°ÊÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤ÏÀ©ºîÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤½¤ÎÈô¹ÔÄú¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°À®¡ª
¼ÂÊª¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¹§ÂÀÏº¤â»×¤ï¤ºÂç¶½Ê³¡ª¤¹¤ë¤È¡Ä
°Ë¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¾è¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î°ì¸À¡ª¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹§ÂÀÏº¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡ª
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥È¥í¡×¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ä¡ÖËâ½÷¤ÎÂðµÞÊØ¡×¤Î¥¥¤¬Æ¯¤¯¤¢¤ÎÅ¹¤ò¸½¼Â¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¿À¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Ä¶µ®½ÅÂÎ¸³¤ä¥Æ¥ì¥Ó½é¸ø³«±ÇÁü¤â¡ª
¢£¥Ò¥í¥ß¼«¤é¼èºà¡ª°ìÎ®¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÊ¹¤¯¡ª»ä¤À¤±¤Î¿ÀÍÍ¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª in È¬²¦»Òº²¡ª
¥Ò¥í¥ß¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÈ¬²¦»Òº² Festival & Carnival 2025¡×¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ª
¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¾ÅÆîÇµÉ÷¡¢FUNKY MONKEY B¦«BY'S¡¢KICK THE CAN CREW¤Ê¤É¡Ä¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¿À¤òÊ¹¤¯¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¹§ÂÀÏº¤¬°ÊÁ°¸«¤Ä¤±¤¿¿ÀÍÍ¤ÎÅÐ¾ì¤ä¡¢ºÊ¡¦¾¾ËÜ°ËÂå¤È¥Ò¥í¥ß¤Î㊙¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ª