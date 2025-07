7月12日(土)午前10時30分から11時25分

【出演者】

MC:ヒロミ、小泉孝太郎

■孝太郎が「ジブリの立体造型物展」で4人の造形師と神対面!

今回、孝太郎がとある神様と再会するため向かった先が…

「紅の豚」「となりのトトロ」「魔女の宅急便」など、

ジブリ作品の名場面を立体的に表現した「ジブリの立体造型物展」。

そして再会したのは、以前孝太郎が取材した「木材を自在に操る神造形師」伊原弘さん!

伊原さんが手掛けたのは「紅の豚」に登場する赤い飛行艇サボイアS-21。

以前の取材では制作途中だったその飛行艇が、ついに完成!

実物を間近で見た孝太郎も思わず大興奮!すると…

伊原さんが「乗りますか?」というまさかの一言!それを聞いた孝太郎がまさかの行動!

さらに「となりのトトロ」の名シーンや「魔女の宅急便」のキキが働くあの店を現実に表現する神が登場!

超貴重体験やテレビ初公開映像も!

■ヒロミ自ら取材!一流アーティストに聞く!私だけの神様教えます! in 八王子魂!









ヒロミがスペシャルアンバサダーを務める「八王子魂 Festival & Carnival 2025」でスペシャル企画!

手越祐也、湘南乃風、FUNKY MONKEY BΛBY'S、KICK THE CAN CREWなど…豪華アーティストたちに神を聞く!

さらに、孝太郎が以前見つけた神様の登場や、妻・松本伊代とヒロミの㊙ステージパフォーマンスも!