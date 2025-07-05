¡ÖÉÔ±¿¤¹¤®¤ë¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÁ¥¢¥¦¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ²¤¡¡ÂÇµåÄ¾·â¤ÎÅê¼êµ¤¸¯¤¦À¼¤â¡Ö¤É¤ó¤Ê¶²ÉÝÂÎ¸³¡×
ËÜµòÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÅê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤òÍ··â¼ê¤¬¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ëÄÁ»ö¤¬È¯À¸¡£ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂçÃ«¤ÎÉÔ±¿¤òÃ²¤¯À¼¤ä¡¢Åê¼ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡1-6¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂçÃ«¤ÎÂÇµå¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¥º¤Îº¸Â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¤«¤«¤È¤ËÄ¾·â¡£Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÍ··â¼ê¤Î¥Ç¥å¥Ü¥ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥å¥Ü¥ó¤Ï°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¡£·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤¬¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤Ë°ìÅÙ¤â¤Ä¤«¤º¤ËÊáµå¤·¤¿¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÔ±¿¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ò¥Ã¥È1ËÜÂ»¤·¤¿¤Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¶²ÉÝÂÎ¸³¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤·¤é¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â¡£¥Þ¥Ã¥«¥é¡¼¥º¤Ï¹ßÈÄ¤»¤º¤Ë¡¢3²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë