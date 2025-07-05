28ºÐ¤ÇÈá·à¤Î»ö¸Î»à¡Ä¥¸¥ç¥¿¤ÎÆ±Ë¦¥ë¥Ù¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤¬ÎÞ¡Ä°äÂ²¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÀÀ¤¦ ¡Ö²¿°ì¤Ä·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×

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Arrepiante minuto de silêncio em memória de André Silva e Diogo Jota 💔#FIFACWC pic.twitter.com/uyn5xCgiam
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 4, 2025
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