º´Æ£Í¥¤ÈÁ¤ÅºÍ×°ì¤¬¸ì¤ëºØÆ£ÃÎ»ö¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ø¤ÎÆ±¾ð¡Ö²¶¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Öº£¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×
¡¡Î©²Ö¹§»Ö»á¡¢ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¢ºØÆ£¸µÉ§»á¡Ä¡ÄÇ®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿È¯¤òÆ±»þ¤Ë½¸¤á¤ë¿·»þÂå¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤ò¡¢À¯¼£¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿2¿Í¤Ï¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡£º´Æ£Í¥»á¤ÈÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¿·´©¡Ø21À¤µª¤ÎÆÈºÛ¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸·¤·¤¤É½¾ð¤Îº´Æ£Í¥»á¤ÈÁ¤ÅºÍ×°ì»á
¡ÈÂèÆó´±Î½·²¡É¤¬É¬Í×¤À¡Êº´Æ£¡Ë
º´Æ£Í¥¡§Î©²Ö¹§»Ö¤µ¤ó¡¢ÀÐ´Ý¿Æó¤µ¤ó¡¢ºØÆ£¸µÉ§¤µ¤ó¨¡¨¡Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤Î¶ÉÌÌ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢»°¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ï¡Ö·ÑÂ³À¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÞ¤ËÁû¤¬¤ì¤¿¤¢¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â²¿¤é¤«¤Î·ÑÂ³À¤òÊÝ¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬¿·ÅÞ¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹»þÂå¤Î¤è¤¦¤ËµÄ²ñ¤È·ö²Þ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÂ¿¿ô¤ÎÌò¿Í¤È·ö²Þ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¼êÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÂèÆó´±Î½·²¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ù¤Â¸ºß¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯À¯ºö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡´±Î½¤â¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÛÎÌ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎïçÃÍ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°Õ»×·èÄê¤Ë¤ª¤±¤ë´ð½àÅÀ¡¦Ê¬´ôÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤ÎÌò¿Í¤Ï¤É¤³¤Ç¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¡¢Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤«¡×¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¤ï¤á¡¢ÄÏ¤ó¤Ç¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Á¤Åº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ¸¢¼Ô¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥£¥Þ¥ó¥É¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢´±Î½µ¡¹½¤òÆ°¤«¤¹É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀ¯¼£²È¤Ï´±Î½¸Ä¡¹¿Í¤ÎïçÃÍ¤òÇÄ°®¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬½¸¹çÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¸½¼ÂÅª¤ËÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾ÊÄ£¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´±Î½¤ÎÂ°À¤ò¸«¤¤ï¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅÔÄ£¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤É¤³¤Î¶Ú¤ÎÊý¡ÊÇ¤¶¢ÃÄÂÎ¹½À®°÷¤Î¤³¤È¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯ÌÌ¤ÎÉÍ±²ÉðÀ¸ÉûÃÎ»ö¤¬¤¤¤Æ¡¢Ä¹¤¯·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í¾ÝÌµ¾Ý¤¬Áã¿©¤¦ÅÔÄ£¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉúËâÅÂ¤Ç¤¹¡£ÉúËâÅÂ¤ÎÊ¸Ë¡¤Ï¡¢³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬ÅÔÃÎ»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ó¤ÊÉúËâÅÂ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹¾¸ÍËëÉÜ¤ÇÄµÊó³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡È¸æÄíÈÖ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¢¿´¤ò¡¢Ãæ·ø¤ÎÉôÄ¹¡¦²ÝÄ¹¥¯¥é¥¹¤«¤éÁªÈ´¤·¤Æ¸Þ¿Í¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤·¤¿ÂèÆó´±Î½·²¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÌ©¤«¤Ë¡¢ÅÔÄ£´±Î½¤¿¤Á¤Î¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ°¸þ¨¡¨¡°ÛÀ´Ø·¸¤«¤é¥«¥Í¸¯¤¤¤Þ¤Ç¤ò»ÆºÙ¤ËÄ´¤Ù¤µ¤»¤ë¡£Èà¤é¸æÄíÈÖ¤Ï¡Ö¤´Ãí¿Ê¡¢¤´Ãí¿Ê¡×¤È¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤òÃÎ»ö¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉúËâÅÂ¤Î·Ê¿§¤â°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¾å¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À¯¼£³èÆ°¤Î¥³¥¢¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á·ÑÂ³À¤òÊÝ¤Ä¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ¤ò¤¤¤«¤Ëºî¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºØÆ£¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÌÅÞ¤òÁÈ¤ó¤Ç¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤ä¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡Éµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¤·¡¢Èà¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£»ë»¡Àè¤ÎÃÏ¸µ´ë¶È¤Ç»ºÉÊ¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿¡£¿¦°÷¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤êÉÕäµ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤¿¡£¿®ÍÑ¶â¸Ë¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÁý³Û¤·¡¢¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤¿¡£¤½¤ì¤ò¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¶ÉÄ¹¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÈø¤Ò¤ì¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÇØ¤Ó¤ì¤â¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Áó¬¤ä¥¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê²øÊª°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤É¤¤°¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Ë½½Ê¬¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ÎÍò¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢»ä¼«¿È¤¬Ï¢ºÂ¤·¤¿·Á¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ½¡ÃË»ö·ï¡ÊÆó¡»¡»ÆóÇ¯¡Ë¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤â¿·Ê¹¤â½µ´©»ï¤â¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ò°ÆÁÀ¯¼£²È¡¢»ä¤ò¤½¤Î¹ø¶ÒÃå¤È¤·¤Æ°¤·¤¶¤Þ¤ËÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¶ÐÌ³Àè¤Î³°Ì³¾Ê¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼«Âð¤Ë¤Þ¤Çµ¼Ô¤¬²¡¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿´¾ðÅª¤ËºØÆ£¤µ¤ó¡¢¤Ä¤Þ¤êÃ¡¤«¤ì¤ëÂ¦¤ËÎ©¤Ä¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¤Åº¤µ¤ó¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÍðË½¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍò¤ËÄÙ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
ÅÔÃÎ»ö»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¿¿Áê¡ÊÁ¤Åº¡Ë
Á¤ÅºÍ×°ì¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏºØÆ£¤µ¤ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà¤¬¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê¤È¤³¤í¡Ö²¶¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ì¡ÖÊÌÁñ¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤ò»È¤Ã¤¿¡×¤À¤Î¡¢¡Ö¸øÈñ¤ÇÈþ½ÑÉÊ¤äËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤À¤Î¡¢¤½¤ì¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ÄµÔÀ¤ò¡¢¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤òÊâ¤±¤Ð¡Ö¤¢¤¢¡¢Á¤Åº¤ÎÂçÅ¥ËÀ¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ø¤òº¹¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤ë¤ÇËâ½÷¼í¤ê¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤È¤¤¤¦¸øÈñ¤ò»äÅª¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ëÁ¤Åº¤Ï¥»¥³¤¯¤Æ¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÇÍ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³¸¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¸¡»¡¤¬Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢·ÐÍý¾å¤Î¥ß¥¹¤¬¸ÞÇ¯´Ö¤Ç°ì¸Þ¡»Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£Î¢¶âµÄ°÷¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢µð³Û¤Î»ÈÅÓÉÔÌÀ¶â¤¬µ¿¤ï¤ì¤Æ¤âµÄ°÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¯¼£²È¤â¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤ÎÅö»þ¡¢º£¤Î¤è¤¦¤ËSNS¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄêÎã¤ÎÃÎ»öµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï²¿»þ´Ö¤â¤Î¡ÈÄß¤·¾å¤²¡É¤¬Â³¤¡¢»ä¤Ë¤ÏÈ¿ÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ºØÆ£¤µ¤ó¤Ï¸À¤ï¤ÐSNS¤ÎÎÏ¤ÇºÆÁª¤µ¤ì¡¢Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤ÏÅÔÃÎ»ö¤ò¼¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤À²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿SNS¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤ËºÙ¡¹¤È¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¸Ò¸ý¤òÎ¿¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢»ä¤ËÆ±¾ðÅª¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¤â¸½¤ì¤Æ¡¢Ãø½ñ¤Î´©¹Ô¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤ì¤«¤é¶åÇ¯¤¬²á¤®¤¿º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æº´Æ£¤µ¤ó¤ÈÂÐÃÌ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿Æó¡»¡»¼·Ç¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÌô³²´Î±ê»ö·ï¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥Ö¥ê¥Î¥²¥ó¤È¤¤¤¦·ì±ÕÀ½ºÞ¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬£Ã·¿´Î±ê¤òÈ¯¾É¤·¡¢¹ñ¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢»ä¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¸üÏ«¾ÊÂ¦¤ÎÃç´Ö¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¾ÊÆâ¤ËÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Æâ¤Ë²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Èï³²¼Ô¤òµßºÑ¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËºâÌ³¾Ê¤ÈË¡Ì³¾Ê¤Î´±Î½¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºâÌ³´±Î½¤Ï¡Ö¹ñ¤ÇÊä½þ¶â¤ò½Ð¤»¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¦¤·¡¢Ë¡Ì³´±Î½¤Ï¡Ö¹ñ¤ÎÝø·ô¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤«¤é¡¢ºÛÈ½¤ËÉé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡£»ä¤Ï²â¤¬´Ø¤Î´±Î½¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç»ä¤Ë±ç¸î¼Í·â¤ò¤·¤Æ¡¢Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£Á¤ÅºÂç¿Ã¤ÏÈï³²¼Ô¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²â¤¬´Ø¤ÎÌò¿Í¤Ï¤Ê¤¼È¿ÂÐ¤¹¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¤È¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ¤ÎÀ¤ÏÀ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÄ´Ää°Æ¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¼óÁê¤ÏÊ¡ÅÄ¹¯É×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï»ö·ïÈ¯³ÐÅö½é¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÁíÍý¡¢¤³¤³¤ÏÊ¢¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÏÈï³²¼ÔÁ´°÷¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖÁíÍý¤Î·èÃÇ¤Ç¡¢Èï³²¼Ô¤ò°ìÎ§¤ËµßºÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¤¢¤È¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿Ê¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æó¡»¡»¼·Ç¯°ìÆó·îÆó»°Æü¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÏµÄ°÷Î©Ë¡¤Ë¤è¤ë°ìÎ§µßºÑ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¤³¤ÎÆüÉÕ¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾å¹ÄÊÅ²¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ÊÅö»þ¤ÎÅ·¹ÄÃÂÀ¸Æü¡Ë¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÁíÍý¤â»ä¤â¡¢¸á¸å¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¹ÄµïµÜÅÂ¤Ç¤Î½Ë²ì¹Ô»ö¤Ë»²Îó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹Äµï¤Ø¸þ¤«¤¦Á°¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ï¡Öº£¡¢·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Æâ³Õ¤¬ÄÙ¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨º´Æ£Í¥¡¦Á¤ÅºÍ×°ì¡¿¶¦Ãø¡Ø21À¤µª¤ÎÆÈºÛ¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¿·½ñ¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
º´Æ£ Í¥(¤µ¤È¤¦¡¦¤Þ¤µ¤ë¡Ë¡¡ºî²È¡¢¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¡£1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¿À³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¸å¡¢³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¡£ºß¥í¥·¥¢ÆüËÜ¹ñÂç»È´Û½ñµ´±¡¢¹ñºÝ¾ðÊó¶É¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æºî²È³èÆ°¤ËÆþ¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹ñ²È¤Îæ«¡Ù(ËèÆü½ÐÈÇÊ¸²½¾ÞÆÃÊÌ¾Þ)¡¢¡Ø¼«²õ¤¹¤ëÄë¹ñ¡Ù(¿·Ä¬¥É¥¥å¥á¥ó¥È¾ÞŽ¤ÂçÂðÁÔ°ì¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ)¤Ê¤É¡£
Á¤ÅºÍ×°ì¡Ê¤Þ¤¹¤¾¤¨¡¦¤è¤¦¤¤¤Á¡Ë¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¡¢¸µÅìµþÅÔÃÎ»ö¡£1948Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³ØË¡³ØÉô½õ¼ê¡£¥Ñ¥ê¡¢¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç³°¸ò»Ë¤ò¸¦µæ¡£ÅìµþÂç³Ø¶µÍÜ³ØÉô½õ¶µ¼ø¤ò·Ð¤ÆÀ¯³¦¤Ø¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¡¢ÅìµþÅÔÃÎ»ö¤òÎòÇ¤¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ò¥È¥é¡¼¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡¢¡Ø¥à¥Ã¥½¥ê¡¼¥Ë¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡¢¡Ø¸½Âå»Ë¤òÃÎ¤ì¤ÐÀ¤³¦¤¬¤ï¤«¤ë¡Ù¤Ê¤É¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
ÀÅ²¬,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¹©¾ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²ð¸î,
»ûÅÄ²°,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ê©ÃÅ