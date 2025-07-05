¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¥À¥Ë¤¬Áý¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÈŽ£¤ÎÈëÌ©¤È¤Ï¡©
¥À¥Ë¤¬¤¤¤½¤¦¤Ê²È¡¦¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê²È¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§¥×¥é¥Ê¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤æ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡©¤³¤ì¤¬¥Á¥ê¥À¥Ë¤À
²Æ¤Ï¡¢¾ø¤·½ë¤¤´Ä¶¤ò¹¥¤à¥À¥Ë¤ÎÈË¿£¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëµ¨Àá¤À¡£
²È¤Ë¥À¥Ë¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È²¿¤È¤Ê¤¯ÉÔ²÷¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤ÏÓÃÂ©¤ä¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤ä»à³¼¤Î°ìÉô¤¬¾É¾õ°²½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²È¤«¤é¥À¥Ë¤òÄÉ¤¤½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÂÐºö¤òÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
²È¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤Ï2¼ïÎà
¥À¥Ë¤ÏÀáÂÆ°Êª¤Ç¡¢Â¤¬8ËÜ¤¢¤ë¥¯¥â¤Î¿ÆÀÌ¡£Ãç´Ö¤ÏÂ¿¤¯¡¢À¤³¦¤ËÌó4Ëü¼ï¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊÅìµþÅÔÊÝ·ò°åÎÅ¶ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£ÆüËÜ¤Î²È¤ÎÃæ¤ÇÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥Á¥ê¥À¥Ë¡Ê¥Ò¥ç¥¦¥Ò¥À¥Ë¡Ë¤È¥Ä¥á¥À¥Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤ì¤¬¥Á¥ê¥À¥Ë¡£¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤æ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡©
²È¤ÎÃæ¤Î¥Û¥³¥ê¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Á¥ê¥À¥Ë¤À¡Ê¼Ì¿¿¡£¢¨³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¤Ç¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£ÂÎÄ¹¤Ï0.3¡Á0.5mm¤È¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢Æù´ã¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÈéÉæ¤«¤éÍî¤Á¤ë¥Õ¥±¤ä¥¢¥«¡¢È±¤ÎÌÓ¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¥«¥¹¤Ê¤É¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡£
¤³¤Î¥Á¥ê¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤ä»à³¼¤Î°ìÉô¤¬ÓÃÂ©¡¢É¡±ê¡¢·ëËì±ê¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤Î¸¶°ø¡Ê¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¥Á¥ê¥À¥Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¹¥¥ó³«È¯¸¦µæ½êÄó¶¡¡Ë
À¸³¶¤ÇÌó100¸Ä¤ÎÍñ¤ò»º¤à
°ìÊý¡¢¿Í¤ò»É¤·¤Æ¤«¤æ¤ß¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¥Ä¥á¥À¥Ë¡£ÂÎÄ¹¤Ï0.3¡Á0.8mm¤Ç¼ç¤Ë¿²¶ñ¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¥Á¥ê¥À¥Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ê¥À¥Ë¤ò¥¨¥µ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¼Æâ¤Î¥À¥Ë¤ä¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¥À¥¹¥¥ó³«È¯¸¦µæ½ê¤Î²®ÌîÊ¸ÉÒ¡¦´ðÁÃ¸¦µæ¼¼¼¼Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1É¤¤Î¥á¥¹¤Î¥À¥Ë¤ÏÀ¸³¶¤ÇÌó100¸Ä¤ÎÍñ¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍñ¤«¤éÕÛ¤Ã¤¿¥á¥¹¤Î¥À¥Ë¤¬¤Þ¤¿100¸Ä¤ÎÍñ¤ò»º¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÇÜ¡¹¥²¡¼¥à°Ê¾å¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Áý¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¡£
¥À¥Ë¤ÏÌó1¥«·î¤ÇÍñ¤«¤éÀ®Ãî¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸Â¸´ü´Ö¤ÏÌó3¥«·î¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼¾ÅÙ¤Î¹â¤¤Çß±«»þ¤ËÁý¤¨»Ï¤á¡¢²Æ´ü¤Î7·î²¼½Ü¤«¤é9·î¾å½Ü¤ËºÇ¤â¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¥À¥Ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼¼²¹20¡Á30¡î¡¢¼¾ÅÙ60¡Á80¡ó¤Î¹â²¹¡¦Â¿¼¾¤Ç¡¢¿Í¤¬¡Ø¾ø¤·½ë¤¤¡Ù¤È´¶¤¸¤ë¾ì½ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÉÛÃÄ¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤ÉÉÛÄ¥¤ê¤Î²È¶ñ¤ä°áÎà¡¢¼ýÇ¼¾ì½ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö°Å¤¯¤ÆÀø¤ê¹þ¤á¤ë¾ì½ê¡×¤¬¤è¤¯Áý¤¨¤ë´Ä¶¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ²÷¤Ê´Ä¶¡¦ÉÔ²÷¤Ê´Ä¶¡Ê²èÁü¡§¥À¥¹¥¥ó³«È¯¸¦µæ½êÄó¶¡¡Ë
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥À¥Ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢¥À¥Ë¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤Ï¤à¤·¤í¡¢¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤äÈ´¤±³Ì¡¢»à³¼¤Î°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¶õÃæ¤ËÉñ¤¤¡¢¿Í¤Î¸ý¤äÉ¡¡¢ÈéÉæ¤«¤éÂÎÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®ÇþÊ´¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤Ëº®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥³¥Ê¥À¥Ë¤È¤¤¤¦¥À¥Ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÂ¿ÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¡ÊµÞÀ¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¡Ë¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¼À´µ¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥óÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¥À¥Ë¤òº¬Àä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ë¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥À¥Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ç¤¢¤ë¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤ä»à³¼¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È²®Ìî¤µ¤ó¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ã¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤ä»à³¼¤ò½üµî¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥À¥Ë¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡ä¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÊýË¡¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤ë¥À¥ËÂÐºö¡Ú¾ì½êÊÌ¡Û
¡ÉÛÃÄ¡¦¥Ù¥Ã¥É
¤Þ¤º¤ÏÉÛÃÄ¤«¤é¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¥À¥ËÂÐºö¤Ï¡ÖÉÛÃÄ¤òÀö¤¦¤³¤È¡×¤È²®Ìî¤µ¤ó¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¤âÉÛÃÄ¤¬Àö¤¨¤¿¤ê¡¢¹â²¹´¥Áç¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÛÃÄ¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Àö¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÉÛÃÄ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Àö¤¨¤ëÉÛÃÄ¤ËÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÛÃÄ¤¬Àö¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉÛÃÄ¤òÀö¤¦¤Þ¤Ç¤Î¹ç´Ö¤ÏÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃ»¤¤¤Û¤¦¤ÎÄ¹¤µ¡ÊÌó1m¡Ë¤ò8ÉÃ¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶¯¤¯ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë
¾²¤ò»È¤¦¥Î¥º¥ë¤Ç¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤¬¡¢À¶·éÌÌ¤ÇÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÛÃÄÀìÍÑ¤Î¥Î¥º¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£
¥À¥Ë¤ò»àÌÇ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤¬Í¸ú¤À¡£50¡î°Ê¾å¤«¤Ä30Ê¬°Ê¾å¤ÎÀßÄê¤Ç»È¤¦¡Ê¡Ö¥À¥ËÂÐºö¥â¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÇOK¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Àè¤Ëµó¤²¤¿Í×ÎÎ¤ÇÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»à³¼¤òµÛ¤¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÉÛÃÄ´³¤·¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê´Ä¶¤Ï50¡î°Ê¾å¤Î²¹ÅÙ¤È¡¢50¡ó°Ê²¼¤Î¼¾ÅÙ¡£À²¤ì¤¿Æü¤ËÉÛÃÄ¤ò´³¤·¤Æ¡¢¼¾µ¤¤ò¼è¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë
¶áÇ¯¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÉÛÃÄ¤ò´³¤»¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¼¼Æâ¤ÇÀìÍÑ¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¤ËÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÉÛÃÄ¤Î²¼¤Ë¶õµ¤¤òÄÌ¤¹¶õ´Ö¤òºî¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¼è¤ê¹þ¤àÁ°¤ËÉÛÃÄ¤òÃ¡¤¯¤Î¤ÏNG¤À¡£¡ÖÃ¡¤¯¤ÈÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¥À¥Ë¤Î»à³¼¤ä¥Õ¥ó¤¬Ê´ºÕ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£ÉÛÃÄ¤ò´³¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉÛÃÄ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤Æ¡¢»à³¼¤ä¥Õ¥ó¤ò½üµî¤·¤è¤¦¡£
¥Ù¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÏÀö¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤è¤¦¡£¤¿¤À¡¢²®Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¶õÆ¶¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤¬½Ð¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÉÛÃÄ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¾å¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÏÈ©¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Û¤É¿À·Ð¼Á¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
°Ê¾å¤ÎÂÐºö¤Ç¥À¥Ë¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢²®Ìî¤µ¤ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥À¥Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÁË»ß¤¹¤ë¹âÌ©ÅÙ¿¥Êª¤Î¡ÖËÉ¥À¥Ë¥«¥Ð¡¼¡×¤ä¡¢¡ÖËÉ¥À¥Ë¥·¡¼¥Ä¡×¤Î»ÈÍÑ¤À¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÁ¡°Ý¤¬Ì©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈ©¿¨¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤«¤±¤¿¤¦¤¨¤ËÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤ä¥·¡¼¥Ä¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë
À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤ÏÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¨¤Ê¤¤¡©
¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¤¸¤å¤¦¤¿¤ó
Â³¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤Ï´ðËÜÅª¤ËÀöÂõ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡Ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥é¥°¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤ÏÁ¡°Ý¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉµÛ¤¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌÓÂ¤ÎÎ®¤ì¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿Êý¸þ¤Ë¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥Û¥³¥ê¤ä¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¡¢»à³¼¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉÛÃÄ¤Î¤È¤¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤«¤±¤ë¤Û¤É¸ú²ÌÅª¡£ÌÜ°Â¤Ï1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤20ÉÃ°Ê¾å¡£ÆÃ¤ËÉô²°¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤ä¿Í¤¬Êâ¤¯¤È¤³¤í¤Ï¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¡¢¥À¥Ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢½ÅÅÀÅª¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤è¤¦¡£
¡Ö¿Í¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¡¢1Ê¬¤°¤é¤¤¤æ¤Ã¤¯¤ê¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë
¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤ä¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤òÉß¤¯¤³¤È¤ò¤ä¤á¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â°ìºö¤À¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Û¥³¥ê¤Ï³Ñ¤ä¶ù¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢³Ñ¤ä¶ù¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥Û¥³¥ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÑÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î²È¤ÇÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Û¥³¥ê¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¡£¥Û¥³¥ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤é¡¢ÁÝ½ü¤ÎÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¥½¥Õ¥¡¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÎÂÐºö¤Ï¡©
£ÉÛÀ½¤Î¥½¥Õ¥¡
ÉÛÀ½¤Î¥½¥Õ¥¡¤â¥À¥Ë¤Î²¹¾²¤À¡£¤³¤Þ¤á¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤¿¤¤¡£¾²¤òÁÝ½ü¤·¤¿¥Î¥º¥ë¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÉÛÃÄÍÑ¤Î¥Î¥º¥ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¡£
¡ÖÉÛÀ½¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ï¥À¥Ë¤¬Àø¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¹çÀ®Èé³×¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Î¥½¥Õ¥¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â°ì¹Í¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê²®Ìî¤µ¤ó¡Ë
¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
»Ò¤É¤â¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤â¥À¥Ë¤¬À³¤ß¤ä¤¹¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥À¥ËÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤¿¤À¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ï¡ÖÀöÂõÉÔ²Ä¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀöÂõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¿§Íî¤Á¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤éÀöÂõ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ê¤É¤Î¥×¥í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
ÀöÂõ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é±¢´³¤·¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤è¤¦¡£
¥À¥ËÂÐºö¤Þ¤È¤á¡Ê²èÁü¡§¥À¥¹¥¥ó³«È¯¸¦µæ½êÄó¶¡¡Ë
¤È¤³¤í¤Ç¡¢Éô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¥À¥Ë¤ò½üµî¤·¤¿¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»¦ÃîÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ó¤À±ì¤òÉô²°¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ëßî±ìºÞ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤ò½üµî¤·¤Æ¤â¡¢¥Õ¥ó¤ä»à³¼¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ç¤Î½üµî¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ä¿©´ï¤Ê¤É¤ËÌôºÞ¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦ÍÜÀ¸¤·¤¿¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤äÇ®ÂÓµû¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É»öÁ°¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥À¥Ë¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¡£
ºÇ¤â´ÊÃ±¤ÇÍ¸ú¤ÊÂÐºö¤Ï¼¾ÅÙ´ÉÍý¤À¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¼¾ÅÙ¤¬50¡ó°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥À¥Ë¤Ï»à¤Ì¡£²Æ¾ì¤Ï´¹µ¤¤ä½ü¼¾´ï¤Ç¼¾ÅÙ50¡ó¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡£
´¥Áç¤·¤Æ¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤Åß¤Ï¥À¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²á¤´¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤À¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤ò²¼¤²¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤ò¹â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤â¡£²®Ìî¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢50¡ó¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅÔ¹ç¤¬°¤¤´Ä¶¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß¾ì¤Î¼¾ÅÙ¤ÎÌÜÉ¸¤â50¡ó¤°¤é¤¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤é¥À¥Ë¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹²®Ìî¤µ¤ó¡£¤³¤¦È¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¥À¥Ë¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥óÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥À¥Ë¤ÈÀÜ¿¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ê°æ¾å »ÖÄÅ ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë