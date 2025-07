次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」の日本向け製品がFCCを通過!写真は既存のFold6・Flip6

米連邦通信委員会(FCC)は3日(現地時間)、Samsung Electronics(以下、Samsung)の未発表なスマートフォン(スマホ)「SC-56F」および「SCG34」、「SC-55F」、「SCG35」が2025年6月11日(水)より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID(認証番号)はSC-56FおよびSCG34が「A3LSMF966JPN」、SC-55FおよびSCG35が「A3LSMF766JPN」。



FCCが公開している日本向けGalaxy Z Fold7(画像=左)とGalaxy Z Flip7(画像=右)の資料の一部 FCCが公開している日本向けGalaxy Z Fold7(画像=左)とGalaxy Z Flip7(画像=右)の資料の一部



Galaxy Z Fold7とされる外観 Galaxy Z Fold7とされる外観



Galaxy Z Flip7とされる外観 Galaxy Z Flip7とされる外観

機種 Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Flip7 Galaxy Z Flip6 大きさ 158.4×143.2×4.2mm

158.4×72.8×8.9mm 153.5×132.6×5.6mm

153.5×68.1×12.1mm 166.7×75.2×6.5mm

85.5×75.2×13.7mm 165.1×71.9×6.9mm

85.1.1×71.9×14.9mm 重さ 215g 239g 188g 187g 画面 メイン:8.0型

カバー:6.5型 メイン:7.6型

カバー:6.2型 メイン:6.9型

カバー:4.1型 メイン:6.7型

カバー:3.4型 SoC Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2500 Snapdragon 8 Gen 3 電池容量 4400mAh 4400mAh 4300mAh 4000mAh 急速充電 25W 25W 25W 25W ワイヤレス充電 15W 15W 15W 15W 無線LAN Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E UWB ⚪︎ ⚪︎ ー ー 防水・防塵 IP48 IP48 IP48 IP48 生体認証 顔・指紋 顔・指紋 顔・指紋 顔・指紋 OS Android 16 Android 14 Android 16 Android 14

すでに紹介しているように「SM-F966*」と「SM-F766*」(*は任意の英数字)は次期フォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」であることが判明しており、さらに型番規則からSC-56FとSC-55FはNTTドコモ向け、SCG34とSCG35はKDDIおよび沖縄セルラー電話の携帯電話サービス「au」向けであることが推察されます。また現時点ではFCCの資料には記載はありませんが、Galaxy Z Fold7とGalaxy Z Flip7の日本向け製品についてはIEC(国際電気標準会議)の電気機器安全規格適合試験制度を運営するIECEEにてデンマークの認証機関「DEMKO」における検査にてオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)とソフトバンクの携帯電話サービス「SoftBank」向けも存在することが明らかになっています。なお、Samsungでは日本時間(JST)では7月9日(水)23時からアメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を開催することが案内されており、ここ最近の状況から日本向けについても海外の発表と同時にメーカー版「Galaxy Z Fold7(型番:SM-F966Q)」と「Galaxy Z Flip7(型番:SM-F766Q)」が発表されると予想されます。さらに翌日7月10日(木)にNTTドコモ向け「Galaxy Z Fold7 SC-56F」と「Galaxy Z Flip7 SC-55F」、au向け「Galaxy Z Fold7(型番:SCG34)」と「Galaxy Z Flip7(型番:SCG35)」、SoftBank向け「Galaxy Z Fold7(型番:SM-F966Z)」と「Galaxy Z Flip7(型番:SM-F766Z)」も発表されるのではないかと思われます。その他、既存の「Galaxy Z Flip6」はWi-Fi 7に対応していませんでしたが、Galaxy Z Flip7は「Galaxy Z Fold6」やGalaxy Z Fold7とともにWi-Fi 7に対応していることがFCCによって示されています。Galaxy Z Fold7およびGalaxy Z Flip7はSamsungが展開する「Galaxy」ブランドにおける折りたたみ型のフォルダブルスマホ「Galaxy Z」シリーズの次機種で、これまでの各種の認証情報やベンチマーク結果などからチップセット(SoC)にはGalaxy Z Fold7がQualcomm製「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy(型番:SM8750-AB)」、Galaxy Z Flip7がSamsung Semiconductor製「Exynos 2500(型番:S5E9955)」を搭載し、より圧倒的なパフォーマンスですべての人に唯一無二の体験を提供すると推測されます。また噂では両機種ともに大画面化した上で大幅に薄型化と軽量化が行われているとされ、画面はGalaxy Z Fold7のメインが約8.0インチ、カバーが約6.5インチ、Galaxy Z Flip7のメインが約6.9インチ、カバーが約4.1インチとなり、サイズはGalaxy Z Fold7の開いた状態が約158.4×143.2×4.2mm、閉じた状態が約158.4×72.8×8.9mm、Galaxy Z Flip7の開いた状態が約166.7×75.2×6.5mm、閉じた状態が約85.5×75.2×13.7mmで、質量はGalaxy Z Fold7が約215g、Galaxy Z Flip7が約188gとなるようです。・未発表の次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」と見られる型番「SM-F9660」と「SM-F7660」、「SM-F7610」が認証を通過 - S-MAX・Samsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」が日本で発売へ!メーカー版やNTTドコモ版、au版、SoftBank版が認証を通過 - S-MAX・Samsungの次期フォルダブルスマホ「Galaxy Z Flip7」が日本で発売へ!メーカー版やNTTドコモ版、au版、SoftBank版が認証を通過 - S-MAX・Samsung、新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025」を7月9日に開催!次期フォルダブルスマホ「Z Fold7」や「Z Flip7」などを発表へ - S-MAX・サムスン電子ジャパンがSamsung Members限定「新製品体験会」を東京・銀座で7月21日に開催!申込は7月9日まで。Galaxy Z Fold7・Flip7など - S-MAX

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Samsung Galaxy Z Fold7 関連記事一覧 - S-MAX・Samsung Galaxy Z Flip7 関連記事一覧 - S-MAX・A3LSMF966JPN - OET List Exhibits Report - FCC・A3LSMF766JPN - OET List Exhibits Report - FCC・Samsung Galaxy Z Fold7 and Z Flip7 dimensions leak again - GSMArena.com news・Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy(サムスンギャラクシー)