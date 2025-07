復活間近なBLACKPINK(ブラックピンク)の新曲タイトルは「JUMP」と公開された。契約を結ぶYGエンターテインメントは5日、公式ブログに「READY TO JUMP?」と掲載した。

新曲のタイトルと音源の一部が盛り込まれたグラフィック・ティーザー映像をアップした。

韓国メディアは同日「短い分量であるにもかかわらず強烈なインパクトを残した。感覚的な映像美が一気に視覚的な圧倒感を与えた。きらめくピンク色の時空間、そしてここを横切ってどこかに吸い込まれるような速度感あふれる演出が妙な緊張感を抱かせた」などと報じた。

今回のコンテンツ名「READY TO JUMP?」と公式SNSプロフィルの中の「DO NOT JUMP」など、随所に出てくる言葉は「JUMP」。5日から2日間、ソウル郊外の高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムで開かれる「BLACKPINK WORLD TOUR IN GOYANG」で2年8カ月ぶりに復活する。