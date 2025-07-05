¡ÖÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¿½Ö´Ö¡×9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿µð¿Í¡¦ÂçÀª¡¡¡Ö¤è¤êµ¤¹ç¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í 1-0 ¹Åç(4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬Á°Æü¤Î»î¹ç¤ÇÂÇµå¤òÂ¤ËÅö¤Æ¤¿¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅÐÈÄ²óÈò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¡¹¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î´ÑµÒ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ë´¿À¼¤Î²»ÎÌ¤â¤è¤êÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤âÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¤·¡¢1ÅÀº¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤è¤êµ¤¹ç¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë8²ó¤Ç¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¼±ç¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
8²ó¤Ë»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¤Ç¼«¿È¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÀªÅê¼ê¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¸«»ö¤Ë3¿Í¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¾¡Íø¥Ü¡¼¥ë¤ò»³ºêÅê¼ê¤Ë¼êÅÏ¤·¡£2¿Í¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¸ª¤òÁÈ¤à¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°Ë¿¥¤µ¤ó¤â120¤Á¤ç¤¤Åê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Î1ËÜ½Ð¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â°Ë¿¥¤µ¤ó¤Ë¾¡¤Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×µð¿Í¤Ïºå¿À¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¸å¡¢¤³¤ì¤Ç4¾¡3ÇÔ¤È¡¢¾¡¤Á±Û¤·¡¢½ç°Ì¤ò3°Ì¤Ë¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£