名古屋・大須商店街を拠点とする愛知県公認アイドル「OS☆U」(おーえすゆー)が3日、同商店街の万松寺通にグループの等身大顔抜きパネルを設置し、除幕式を行った。当日は多くのファンが駆けつけ、新たな観光スポットの誕生を祝った。 除幕式は平日の夕方に行われたが、会場には大勢のファンが集結。メンバーがパネルを披露すると、通りは歓声と拍手に包まれた。式典後、メンバーはパネルの前で記念撮影を行うなど、終始和や

The post OS☆U、大須に等身大顔抜きパネルを設置 地元商店街を盛りあげる first appeared on GirlsNews.