¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬Î®ÍÑ¤µ¤ì¤ë!? ¡ÖÇ¯¶â²þ³×Ë¡¡×¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÅ¨¤«Ì£Êý¤«¡©
6·î13Æü¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ë¡¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¥³¥Ä¥³¥ÄÇ¼¤á¤Æ¤¤¿¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÎ®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥Û¥ó¥È¤Ê¤é¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¥Ò¥É¤¯¤Ê¤¤¤«!?¡¡¤³¤Î²þ³×Ë¡¤ÎÃæ¿È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ª¤êÀ®Ê¬¥¼¥í¤ÇÆüËÜ°ìÀ¿¼Â¤Ë¹Í¤¨¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¹â¶¶µÁ·û»á
¢£Ç¯¶â²þ³×Ë¡¤Ï²ñ¼Ò°÷¤¤¤¸¤á¤Ê¤Î¤«
ºòÇ¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ºâÀ¯¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¡¢À©ÅÙ²þÀµ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÇ¯¶â²þ³×Ë¡¤¬6·î13Æü¡¢»²µÄ±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢À®Î©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢ºÇ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶âºâ¸»¤ò¹ñÌ±Ç¯¶â¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤ÏºòÇ¯12·î¤ËÀ¯ÉÜ¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñÇ¯¶âÉô²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¨¤µ¤ì¤¿°Æ¤Ç¡¢¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ä¸øÌ³°÷¤¬¤»¤Ã¤»¤ÈÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ëÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤ò¥Í¥³¥Ð¥Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÎ©¤Á¾Ã¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î°Æ¤¬¡¢¥·¥ì¤Ã¤Èº£²ó¤ÎÇ¯¶â²þ³×Ë¡¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¥¢¥ê¤«¤è¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë"Ç¯¶â¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼"¤³¤È¹â¶¶µÁ·û»á¤Ë¡¢¥Û¥ó¥È¤Î¥È¥³¥í¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ø»ñ¶â¤òÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ë½µó¤Ç¤Ï!?
¹â¶¶¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê°»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤â¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤â¥Ð¥«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢É¬Í×À¤Ë±þ¤¸¤¿À©ÅÙÊÑ¹¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢»ä¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤¨¡¼¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡©
¹â¶¶¡¡¤Ï¤¤¡£Àµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò³èÍÑ¤·¤¿´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºâ¸»¤ò¸«¤ë¤È¸üÀ¸Ç¯¶â¤¬¹ñÌ±Ç¯¶â¤ò½õ¤±¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Î®ÍÑ¤À¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤È¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ¼Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡Ö´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤¬»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Îºâ¸»ÉÔÂ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤Ë¤Ä¤ìÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤Ï¸å¤Û¤É½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜ¸º¤ê¤òËÉ¤°¤Î¤¬²þ³×¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¹â¶¶µÁ·û»á
¡½¡½Î®ÍÑÀè¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤â¼õ¤±¼è¤ë´ðÁÃÇ¯¶â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Â»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤Ï¡©
¹â¶¶¡¡¼ç¤Ë¼«±Ä¶È¼Ô¤äÌµ¿¦¤ÎÊý¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊý¤Ë²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬°ìÊýÅª¤Ë³ä¤ò¿©¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤Ç¤â2041Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ç¯¶â¼ýÆþ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡¡¤Ç¤â¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð40Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÂ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¡¡40Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼õµë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¡Ê¹âÎð¼ÔÉ×ÉØ¡Ë¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃËÀ¤Ç¸½ºß62ºÐ°Ê²¼¡¢½÷À¤Ç66ºÐ°Ê²¼¤ÎÊý¤Ï¡¢À¸³¶¤Ç¤ÎÇ¯¶â¼õµëÁí³Û¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤......¡©
¹â¶¶¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢29Ç¯¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÇ¯¶âºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î¸å¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎºÆ½¤Àµ¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤éº£¤Î¤¦¤Á¤ËÇ¯¶â¤ÎÌäÂêÅÀ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£Ç¯¶â²þ³×Ë¡¤Î¥¥Ê¤¯¤µ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤ÎÁ°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤Ã¤ÆÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡¡¤Ï¤¤¡£57Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¤¬3³ä¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¶â¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤éÄì¾å¤²¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯ÉÜ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½3³ä¸º¤È¤Ï¿¼¹ï¤À¤Ê¤¡¡£
¹â¶¶¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ï¸ØÄ¥¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤ÎË¡¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¤¤¤ÅÀ¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡¡¤¨¤¨¡£¤Þ¤º¡¢3³ä¸º¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¡¢¸½ÌòÀ¤ÂåÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤Î²¿¡ó¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬24Ç¯ÅÙ¤Î´ðÁÃÇ¯¶â¤Ç¤Ï36.2¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢57Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï25.5¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢3³ä¸º¤Ç¤¹¤Í¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯¶âµëÉÕ¤Î¼ÂºÝ¤Î¹ØÇãÎÏ¡ÊÊª²Á¾å¾º¤ò²ÃÌ£¤·¤¿Ç¯¶â¤Î²ÁÃÍ¡Ë¤ò¼¨¤¹¡Ö¼Â¼ÁÇ¯¶â³Û¡×¤Ç¸«¤ë¤È»ö¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£24Ç¯ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤¬¼õµë¤¹¤ë´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼Â¼ÁÇ¯¶â³Û¤Ï13.4Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬57Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï10.7Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸º¤êÉý¤ÏÌó2³ä¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¢³Î¤«¤Ë3³ä¸º¤Ï¼ÂÂÖ¤ËÂ¨¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢2³ä¸º¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö¸·¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡¡ÏÃ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£57Ç¯ÅÙ¤Î¥â¥Ç¥ëÀ¤ÂÓ¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò´Þ¤á¤¿¼õµë³Û¤Ï21.1Ëü±ß¤Ç¡¢24Ç¯¤Î22.6Ëü±ß¤ÈÈæ¤Ù7¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤È23.5Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î¼õµë¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤Î¼Â¼ÁÁí»Ùµë³Û¤¬Ìó7¡óÌÜ¸º¤ê¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤Î¤¬¡¢´ðÁÃÇ¯¶âÄì¾å¤²¤Î¼ÂÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤¹¤ë¤È3³ä¸º¤Ï³Î¤«¤Ë¸ØÄ¥¤Ç¤¹¤Í¡£
¹â¶¶¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤Ï´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÌÜ¸º¤ê¤Ç¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄãÇ¯¶â¼Ô¤¬º¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤â¼Â¤Ï¸ØÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤âÄãÇ¯¶â¼Ô¤Î¿ô¤Ï¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬Á´Á³ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎË¡°Æ¤Î·Ð°Þ¤Ï³Î¤«¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼«Ì±ÅÞ°Æ¤ò"¤¢¤ó¤³¤Î¤Ê¤¤¤¢¤ó¤Ñ¤ó"¤ÈÈãÈ½¤·¡¢É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ÎÄãÇ¯¶â¼ÔÂÐºö¤È¤·¤Æ´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎÄì¾å¤²¤ò¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¡¡¤¨¤¨¡£º£66ºÐ¤ÎÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤Ç¤Ï¡¢44.3¡ó¤¬·î³Û10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÄãÇ¯¶â¼Ô¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬É¹²Ï´üÀ¤Âå¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÄãÇ¯¶â¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï38.4¡ó¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï24.3¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½÷À¤È¹âÎð¼Ô¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÄÂ¶âÏ«Æ¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Æ¤Ã¤¤êÄãÇ¯¶â¼Ô¤ÏÁý¤¨¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¡¡¤·¤«¤â¤³¤ì¤Ï¡Ö²áµî30Ç¯Åê±Æ¥±¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢»î»»¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÃæ¤Ç¤âÈá´ÑÅª¤ÊÁÛÄê¡£¡ÖÀ®Ä¹·¿·ÐºÑ°Ü¹Ô¡¦·ÑÂ³¥±¡¼¥¹¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1979Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄãÇ¯¶â¼Ô¤Ï25.9¡ó¡¢2004Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«2.6¡ó¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Íý¶þ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç³Ú´ÑÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹â¶¶¡¡µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À®Ä¹·¿·ÐºÑ°Ü¹Ô¡¦·ÑÂ³¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Êª²Á¤Î2¡ó¾å¾º¤È¡¢ÄÂ¶â¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò1.5¡ó¾å²ó¤ê3.5¡ó¾å¾º¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤ÎÁÛÄê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬·è¤·¤Æ¥à¥ê¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÄÂ¶â¤Î3.5¡ó¾å¾º¤Ï¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
Æü·Ð¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÄÂ¾å¤²Î¨¤Ï5.49¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª²Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤±¤ÐÄÂ¶â¾å¾º¤¬Êª²Á¾å¾º¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¸½¼ÂÅª¤Ê´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ç¥Õ¥ìÉÔ¶·»þÂå¤ÎÅê±Æ¤ò¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¤´¤È¤¯°·¤¦¤³¤È¤¬¡¢¼Â¾ð¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤²þ³×¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ë¡ª
¡½¡½²þ³×¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¡£
¹â¶¶¡¡¤Ï¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ºâ¸»¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£´ðÁÃÇ¯¶â¤Îºâ¸»¤È¤·¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤«¤é¤Îµò½Ð¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±³Û¤Î¹ñ¸ËÉéÃ´¤ò°ú¤½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ë¤âÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¹â¶¶¡¡º£²ó¤Î²þÀµ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß¤¬¤ä¤ä¤³¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
¹â¶¶¡¡Î®ÍÑ¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ðÁÃÇ¯¶âºâ¸»¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÁý¤ä¤¹¡¢Àµ¹¶Ë¡¤ò¼è¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢´ðÁÃÇ¯¶âÉôÊ¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁÇ¼ÉÕ´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¸½¾õ¤Ç¤ÏÇ¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï20¡Á60ºÐ¤Î40Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤ò45Ç¯¤Ë¤¹¤ì¤ÐÇ¯¶âºâÀ¯¤Ï²þÁ±¤·¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ºâ¸»¤ÎÎ®ÍÑ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸øÊ¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Í×¤Ï¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤í¤È¡©
¹â¶¶¡¡40Ç¯¤ÎÇ¼ÉÕ´ü´Ö¤Ï1961Ç¯¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â³«»Ï¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï15Ç¯°Ê¾å±ä¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þ³×¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÄãÇ¯¶â¼ÔÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢½¢¶È»þ´Ö¤äµëÍ¿¡¢²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈï¸ÛÍÑ¼Ô¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¡ÖÅ¬ÍÑ³ÈÂç¡×¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤·¤«²ÃÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¸º¤ì¤Ð¸º¤ë¤Û¤É¡¢Ç¯¶âµëÉÕ¤¬Áý¤¨¤ë¿Í¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¤É¤Á¤é¤âºòÇ¯¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÂÐºö¤¬²¦Æ»¤Î²þ³×¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¬ÍÑ³ÈÂç¤ÏË¡°Æ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼Â¸½¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ËËý¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Î²þ³×Ë¡°Æ¤Ï¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¥é¥¯¤Ê¡¢¼¡Á±¤Îºö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡£²¦Æ»¤Î²þ³×¤Î¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
¹â¶¶¡¡Ç¼ÉÕ´ü´Ö¤Î45Ç¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±äÄ¹¤µ¤ì¤ë5Ç¯´Ö¤ÇÇ¼¤á¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤¬100Ëü±ß¤À¤È¤«¡¢Å¬ÍÑ³ÈÂç¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤Î¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¤ä¤ß¤¯¤â¤ËÀµ¹¶Ë¡¤òÈãÈ½¤·¤¿·ë²Ì¡¢³§¤¬ÆÀ¤¹¤ë¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î³èÍÑ¤Ê¤é¥¤¥±¤ë¤È¸üÏ«¾Ê¤¬Æ§¤ß¡¢¤½¤Î·ë²ÌÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦ÉÔ¿®´¶¤ò¾·¤¯¤È¤¤¤¦......¡£ËÜÍè¤¹¤Ù¤µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
·ëÏÀ¡ª¡¡º£²ó¤Î²þ³×Ë¡¤Ï¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤´Ö¤ÇÁû¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É°¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£º£²ó¤Î»²±¡Áª¤Ç¡Ö²¦Æ»¤Î²þ³×¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¡ü¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦¹â¶¶µÁ·û
Ìó25Ç¯´Ö¡¢¶ä¹Ô¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¡£¸½ºß¤ÏÇ¯¶âÀìÌç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸Ä¿Í¤ÎÇ¯¶âÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤«¡¢note¤Ê¤É³Æ¼ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇ¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÆüÌî½¨µ¬¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò