ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤ë¤Ê¡×¡¡¸µ»Ø´ø´±¤Î¶ìÇº¡ÄÆóÅáÎ®Éü³è¤Î¡ÈºÇ½ÅÍ×»ö¹à¡É
¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Îµ¯ÍÑË¡¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡6·î¤Ë663Æü¤Ö¤ê¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡£¸ÅÁã¤Î¸µ»Ø´ø´±¤¬ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦¸½ÂåÌîµå¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ½ÅÍ×»ö¹à¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ïµå±ã¸å¤ÎÉüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ï¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤òÁªÂò¡£6·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤ÆÉü³èÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Æ±·î22Æü¡ÊÆ±23Æü¡Ë¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï2Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¡£Æ±·î28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÊ£¿ô¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤ë¤Ê¤É½çÄ´¤ÊÉü³è¥í¡¼¥É¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÂçÃ«¤¬ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¡¼¡¦¥Þ¥É¥ó»á¤ÏÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¤è¤ê¤âÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Îµ¯ÍÑ¤ËÀ©Ìó¤¬¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥É¥ó»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¤«¤Ö¤ê¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£²ø²æ¤òËÉ¤°ÊýÄø¼°¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡£ËèÈÕÈà¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬¹ßÈÄ¸å¤â»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2022Ç¯¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ëÁ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¡ÊÅö»þ¤Ï¡Ë¤è¤êÌÊÌ©¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¹ßÈÄ¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Î½éÀï¤ËÅê¤²¤Æ¡¢2»î¹çÌÜ¤ËDH¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Á´¤¯ÌäÂê¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¬¤ë¥¿¥¤¥×¡£Èà¤Î¤³¤È¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÃ«¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è´°Á´Éü³è¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë