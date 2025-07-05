ºÇÂç90¡ó¥ª¥Õ! Á´¹ñ20¤Î¤é¤é¤Ý¡¼¤È¤Ç¡Ö²Æ¤Î¥Ð¡¼¥²¥ó¡×³«ºÅ¡¾¤´ÅöÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â
»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¡¼¥¯ ¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ´¹ñ20»ÜÀß(¢¨)¤Ï7·î11Æü¡Á24Æü¡¢¡Ö¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ´¹ñ20»ÜÀßÆâ¤ÎÌó1,600Å¹ÊÞ¤¬¡¢²Æ¤òºÌ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÇÂç³ä°ú90%¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢AKATSUKI JAPAN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È(TOKYO-BAY)¤ä¡¢¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨¤Ç¤ªÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(Çð¤ÎÍÕ)¡¢¤ªÇãÊª·ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯(¾ÅÆîÊ¿ÄÍ)¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼(¹Ã»Ò±à)¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£
¥ß¥Ë»Í¶î¡¡¹©ºî¡õ¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È(¾ÂÄÅ)¤ä¡¢¡Ú¥Ý¥×¥Æ¥®¥¢¥¹¡Û´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¤ï¡¼¤¹¤¿¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö(Ì¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨TOKYO-BAY¡¢Çð¤ÎÍÕ¡¢Ë½§¡¢Î©ÀîÎ©Èô¡¢²£ÉÍ¡¢³¤Ï·Ì¾¡¢¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¡¢¿·»°¶¿¡¢ÉÙ»Î¸«¡¢ÈØÅÄ¡¢¾ÂÄÅ¡¢Ì¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡¢°¦ÃÎÅì¶¿¡¢°Â¾ë¡¢¹Ã»Ò±à¡¢ÏÂÀô¡¢EXPOCITY¡¢ºæ¡¢Ìç¿¿¡¢Ê¡²¬
¤é¤é¤Ý¡¼¤È¥Ð¡¼¥²¥ó
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÁ´¹ñ20»ÜÀßÆâ¤ÎÌó1,600Å¹ÊÞ¤¬¡¢²Æ¤òºÌ¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦»¨²ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÇÂç³ä°ú90%¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥é¥¤¥¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
³Æ»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢AKATSUKI JAPAN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È(TOKYO-BAY)¤ä¡¢¥ì¥·¡¼¥ÈÄó¼¨¤Ç¤ªÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó(Çð¤ÎÍÕ)¡¢¤ªÇãÊª·ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯(¾ÅÆîÊ¿ÄÍ)¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼(¹Ã»Ò±à)¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨TOKYO-BAY¡¢Çð¤ÎÍÕ¡¢Ë½§¡¢Î©ÀîÎ©Èô¡¢²£ÉÍ¡¢³¤Ï·Ì¾¡¢¾ÅÆîÊ¿ÄÍ¡¢¿·»°¶¿¡¢ÉÙ»Î¸«¡¢ÈØÅÄ¡¢¾ÂÄÅ¡¢Ì¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡¢°¦ÃÎÅì¶¿¡¢°Â¾ë¡¢¹Ã»Ò±à¡¢ÏÂÀô¡¢EXPOCITY¡¢ºæ¡¢Ìç¿¿¡¢Ê¡²¬