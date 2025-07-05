¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤Î²¸½²¤ÎÈàÊý¡ÄÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤Ç²ÖÅº¤¨¤ë
¡¡ÊúÍÊ¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì½Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡È¤ª²ÙÊª¡Éº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼Íî¤Á¤Ï¥É·³¤Ë¤â¹¥ÅÔ¹ç¡© FA¸¢¼èÆÀÀèÁ÷¤ê¤Ç°Ï¤¤¹þ¤ß»Ï¤Þ¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê37¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤ÎÏ»²ó2»à¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü3¤ÄÌÜ¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Ç¡¢ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤Ë¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç±þ¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ê¥¤¥ó¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¥Ï¥°¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆËÜ»æ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼Áª¼ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿Åê¤²Êý¤Ê¤Î¤Ç¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥ê¡¼¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼µ¤Ì£¤ËÅê¤²¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤ËÄÁ¤·¤¤¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¡£º¸¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê¤¿¤¿¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯µ°Æ»¤¬ÆÉ¤ß¤Å¤é¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2017Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÂçÃ«¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤¹¤ëºÝ¡¢2¼¡ÌÌÃÌ¤Ë¿Ê¤ó¤À¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬Æ±ÀÊ¡£·ëº§µÇ°Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂçÃ«¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡£¤¹¤ë¤È¡Ö»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤ä¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÎÂçÃ«¤¬¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ11ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢4»°¿¶¤È´°àú¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÈÉé¤¤ÌÜ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤Ï¼«¿È3ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ-50ÅðÎÝ¤òÃ£À®¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤¬¾¡Íø¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥²¡¼¥à¤Ç¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÅÀ¤Î¶å²ó2»à¤«¤é38»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î±¦Á°ÂÇ¤ÇËÜÎÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎÂçµÏ¿Ã£À®¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»´¾õ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢¡È¤ª²ÙÊª¾õÂÖ¡É¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ï¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£