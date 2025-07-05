½µ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¡Û (7·î4Æü)
¡¡¡üº£½µ¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨7·î4Æü½ªÃÍ¤Î6·î27Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,315ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£½µ¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <4594> ¥Ö¥é¥¤¥È¥Ñ¥¹¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡74.5¡¡¡¡¡¡82¡¡ ¡Ø£Â£Ð£²£²£°£²¡ÙÊÆ¹ñ¤«¤é¥ªー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥Ã¥°»ØÄê
£². <7694> ¤¤¤Ä¤â¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡58.2 ¡¡¡¡845¡¡ ¡Ø£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¡¡£Ó£è£ï£ð¡Ù¤Î£³¤Ä¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê
£³. <6046> ¥ê¥ó¥¯¥Ð¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡45.1 ¡¡¡¡177¡¡
£´. <9973> £Ë£Ï£Ú£Ï£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡42.9¡¡¡¡¡¡30¡¡ ±Ñ¹ñ¤Î»ñËÜ¡¦¶ÈÌ³Äó·ÈÀè¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÀÌóÄù·ë
£µ. <281A> ¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¥Æ¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡38.4¡¡¡¡1024¡¡ À¤³¦½é¤Îµ¡´ïÊ¬Î¥¿äÄêµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝÉ¸½àµ¬³Ê¤¬È¯¹Ô
£¶. <6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡38.1¡¡¡¡1055¡¡ ÆîÄ»Åç²¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î»î·¡ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ»×ÏÇÇã¤¤¤â
£·. <9386> ÆüËÜ¥³¥ó¥»¥×¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡37.3¡¡¡¡3045¡¡ £Í£Â£Ï¼Â»Ü¤Ç£Ô£Ï£Â²Á³Ê£³£°£¶£°±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤»
£¸. <6786> £Ò£Ö£È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡37.0 ¡¡¡¡100¡¡
£¹. <3671> ¥½¥Õ¥È£Í£Á£Ø¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡35.0 ¡¡¡¡328¡¡ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ÈÀ¸À®£Á£Éµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¶¨¶È¤Ø
10. <2586> ¥Õ¥ë¥Ã¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡33.5 ¡¡¡¡291¡¡ Âß³ô»Ô¾ì·ÐÍ³¤Î¶õÇä¤êÇã¤¤Ìá¤·Í¶È¯¤·°ì»þ£²£°¡ó¹â
11. <8337> ÀéÍÕ¶½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡29.9¡¡¡¡1557¡¡ ¡ØÀéÍÕ¶ä¹Ô¤¬´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤â´Þ¤á·Ð±ÄÅý¹ç¤ÇÄ´À°¡Ù¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë
12. <3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡29.0¡¡¡¡1986¡¡ ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½£Ç£Ð£ÕÅëºÜ¥µー¥Ðー¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î£Á£É¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥¹¥¿ー¹½ÃÛ¤Ø
13. <7965> ¾Ý°õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡27.2¡¡¡¡1723¡¡ £²£µÇ¯£±£±·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛµÚ¤ÓÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ
14. <2467> ¥Ð¥ë¥¯£È£Ä¡¡¡¡Ì¾¾Ú£Î ¡¡¡¡26.3 ¡¡¡¡235¡¡ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ØÏ¢
15. <2926> ¼Äºê²°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡25.8 ¡¡¡¡117¡¡ £¶·îÅÙ´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â£°¡¥£²¡ó¸º¤Ç£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹
16. <3845> ¥¢¥¤¥Õ¥êー¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡21.9 ¡¡¡¡117¡¡
17. <1997> ¶ÇÈÓÅç¹©¶È¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡21.5¡¡¡¡3020¡¡ £²£µÇ¯£¸·î´üºÇ½ªÍø±×¤Ï°ìÅ¾²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤Ø
18. <7357> ¥¸¥ª¥³ー¥É¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡21.4¡¡¡¡1099¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤Î¿·Àß¤òºàÎÁ»ë
19. <2830> ¥¢¥ò¥Ï¥¿¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡21.1¡¡¡¡3150¡¡ ¥¥æー¥Ôー¤Ë¤è¤ë³ô¼°¸ò´¹ÈæÎ¨¤ò°Õ¼±
20. <4316> ¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.4 ¡¡¡¡449¡¡ £··îÃæ½Ü¤ò¥á¥É¤Ë¡Ø±§Ãè¡¦ËÉ±Ò»ö¶È½àÈ÷¼¼¡ÙÀßÃÖ¤Ø
21. <4929> ¥¢¥¸¥å¥Ð¥ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡20.2 ¡¡¡¡899¡¡ Ï·²½´ØÍ¿¤Î¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢£Ä£Î£Á¤ÎÂ»½ý½¤Éü¤òÂ¥¤¹¸¶ÎÁÈ¯¸«
22. <341A> ¥È¥è¥³ー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡20.1¡¡¡¡2518¡¡ £··î£¶ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ø¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Çー¡ª¡ª¡Ù¤Ç¾Ò²ðÍ½Äê
23. <248A> ¥¥Ã¥º¥¹¥¿ー¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡19.7¡¡¡¡1997¡¡ ¡Ø¤´¤Ã¤³¥é¥ó¥É¡Ù¤¬¥¢¥×¥ê¡¢¥ê¥¢¥ë¡¢³¤³°¤ÇÅ¸³«²ÃÂ®¤ÎÃû¤·
24. <9501> ÅìÅÅ£È£Ä¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡19.6 ¡¡¡¡541¡¡ ¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー»ö¶È¤Ë»²Æþ¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë
25. <3750> £Á£Ä£Ò£±£²£°¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡19.1 ¡¡¡¡936¡¡ ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤ÈÎ×¾²»î¸³¤Î¶¦Æ±¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¼ñ°Õ½ñÄù·ë
26. <2809> ¥¥æー¥Ôー¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡17.8¡¡¡¡3912¡¡ £µ·îÃæ´Ö´üºÇ½ªÁý±×¤Ç¾å¸Â£¹£¶£°Ëü³ô¤Î¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¹¥´¶
27. <3541> ÇÀ¶ÈÁí¸¦¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡17.5 ¡¡¡¡410¡¡ £²£µÇ¯£¸·îËöÆü»þÅÀ¤Î³ô¼ç¤«¤é³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß
28. <4100> ¸ÍÅÄ¹©¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡17.2¡¡¡¡1364¡¡ ÈùÎ³»Ò¥Á¥¿¥ó»À¥Ð¥ê¥¦¥à¤Î¹çÀ®¤ÈÀ©¸æ¤Ç¡Ø°ì¥ÎÀ¥¾º¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
29. <2134> ËÌÉÍ£Ã£Ð¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.4¡¡¡¡¡¡85¡¡
30. <8887> ¥·ー¥é£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡16.1 ¡¡¡¡374¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î¼Â»Ü¤òºàÎÁ»ë
31. <9519> ¥ì¥Î¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡16.1 ¡¡¡¡750¡¡
32. <319A> µ»½Ñ¾µ·Ñµ¡¹½¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡15.3¡¡¡¡5650¡¡
33. <3495> ¹áÎÍ½»ÈÎ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡15.3¡¡¡¡2561¡¡
34. <5715> ¸Å²Ïµ¡¶â¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡15.0¡¡¡¡2449¡¡ ¥ì¥¢¥¢ー¥¹ºÎ¹ÛÍÑµ¡ºà¤Ç³èÌö´üÂÔ¹â¤Þ¤ë
35. <5602> ·ªËÜÅ´¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.1¡¡¡¡6470¡¡ ²¼¿åÆ»´ØÏ¢
36. <3498> ²â¥ö´Ø£Ã¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡14.0 ¡¡16140¡¡ £¹～£µ·î´ü¹¥·è»»¤È³ô¼°Ê¬³ä¤ò¹¥´¶
37. <2903> ¥·¥Î¥Ö¥Õ¥º¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.4¡¡¡¡1485¡¡
38. <1773> £Ù£Ô£Ì¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡13.3¡¡¡¡¡¡85¡¡
39. <2743> ¥Ô¥¯¥»¥ë¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡13.3¡¡¡¡¡¡85¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー´ØÏ¢
40. <4177> £é－£ð£ì£õ£ç¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.6¡¡¡¡1402¡¡ 2025Ç¯6·îÅÙ¤Î¼çÍ×KPI¡ÊÂ®Êó¡Ë
41. <4978> ¥ê¥×¥í¥»¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.6 ¡¡¡¡188¡¡
42. <1921> ÇÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡12.4¡¡¡¡1529¡¡
43. <3804> ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥£¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡12.1¡¡¡¡2373¡¡
44. <9327> ¥¤ー¥í¥¸¥Ã¥È¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡12.0 ¡¡¡¡410¡¡
45. <290A> £Ó£ù£î£ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡12.0¡¡¡¡1151¡¡ ¥¸¥ã¥Õ¥³£Ç¤¬ÊÝÍ³ô°ìÉôÊü½Ð¤Ç¼ûµë·üÇ°¤¬ÏÂ¤é¤°
46. <4409> ÅìË®²½¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡11.8 ¡¡¡¡812¡¡
47. <6347> ¥×¥é¥³ー¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡11.2 ¡¡¡¡218¡¡
48. <9906> Æ£°æ»º¶È¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡11.1¡¡¡¡3355¡¡
49. <3070> ¥¸¥§¥ê¥Ó¥ó¥º¡¡Åì¾Ú£Ç ¡¡¡¡11.1 ¡¡¡¡271¡¡
50. <3549> ¥¯¥¹¥ê¥¢¥ª¥¡¡Åì¾Ú£Ð ¡¡¡¡10.8¡¡¡¡3974¡¡ ¿·¤¿¤Ê¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤ò¹¥´¶
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹