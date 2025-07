愛知県公認アイドルグループ・OS☆Uの新たな「顔抜きパネル」が、7月3日(木)に名古屋・大須商店街の万松寺通に設置され、現地で除幕式が行われた。 会場には平日の夕方にもかかわらず多くのファンが集まり、メンバーが除幕を行うと、通りは歓声と拍手に包まれた。式典後には、メンバーがパネルの前で記念撮影を行い、ファンと交流を深めるなど、終始なごやかな空気の中で進行した。 OS☆Uは、名古屋・大須商店街を拠点に活動するご当地アイドルグループとして2010年に結成された。「名古屋・大須から全国へ、超絶元気発信!」をコンセプトに、ストリートライブや定期公演、地域イベント出演など、地元密着型の活動を続けている。 グループ名は拠点である「大須(OSU)」に由来し、「推す(OSU)」という意味も掛けられている。音楽活動では、2015年リリースの「ガンガン☆ダンス/君のために・・・」がオリコン週間2位を記録。2022年には「名古屋観光文化交流特命大使」に任命され、台湾・香港への招聘も実現した。2023年には「日本ご当地アイドル活性協会」より「ご当地アイドル四天王」に認定されており、2025年には結成15周年を迎え、今後のさらなる展開が期待されている。 OS☆Uライブ情報 7月27日(日) OS☆U東名阪ツアー〜DREAMIN’!!〜 in 東京会場:原宿GE Theater時間:16:00開場/16:30開演チケット:S席 \6,600/A席 \1,600/B席 \600(いずれもドリンク代込み) 8月11日(祝月) 大阪公演(アメリカ村BEYOND)※詳細は後日発表予定 9月28日(日) 名古屋ファイナル(COMTEC PORTBASE)※詳細は後日発表予定 【関連リンク】 OS☆U オフィシャルhttps://lit.link/osusuperidolunit出雲やえhttps://lit.link/yaeizumo0509香田リンhttps://lit.link/rinkoda水沢桃々https://lit.link/momopeachdayo幸村望叶https://lit.link/osumoka秋原かなみhttps://lit.link/akiharakanami佐伯茉菜美 https://lit.link/saekimanami桃川ひの https://lit.link/momokawahino幸村一花https://lit.link/osuichika橘 華夜 https://lit.link/Kayo15花咲 璃里華 https://lit.link/HanasakiRirika OS☆Uファンクラブ/ホームページ https://osufan.jpOS☆Uホームページ: https://osu-super-idol.com/artist/osu/OS☆U Youtubeチャンネル https://www.youtube.com/c/osuofficialchannelLINE公式 : https://page.line.me/596jziki?openQrModal=trueFacebook : https://www.facebook.com/osuidol/

