¥Õ¥¸»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤«¤é°ÛÆ°¡¡6·î¤Ë¥ª¥ó¥«¥¸ÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¡º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¼¡Ä¹¤Ë
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀè·î24Æü¤ËÅÒÇîÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢7·î¤Î¿Í»ö¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤«¤é°ÛÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¡Ä¥Õ¥¸¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê
¡¡Æ±¶É¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉô·Ð±Ä´ë²è¶É´ë²èÏ¢·È¿ä¿ÊÉô¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤â½Ð¸þ¤¹¤ë¡£È¯Îá¤Ï10Æü¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ±¶É¤¬Àè·î11Æü¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï1998Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£2021Ç¯¡¢Æ±¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï¡¢Àè·î23Æü¤Ë¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¾ï½¬Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢44ºÐ¤Î¼Ò°÷¤¬¾ï½¬ÅÒÇî¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¼¡Ä¹¡¢ÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÄ¹¤Ë¾º³Ê¡¦¾º¿Ê¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²áµî¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¤¬È¯³Ð¡Ä¥Õ¥¸¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¥¢¥Ê
¡¡Æ±¶É¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈËÜÉô·Ð±Ä´ë²è¶É´ë²èÏ¢·È¿ä¿ÊÉô¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ë¤â½Ð¸þ¤¹¤ë¡£È¯Îá¤Ï10Æü¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÆ±¶É¤¬Àè·î11Æü¡¢²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½¡£Æ±¶É¤Ï¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹Åù¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¥¢¥Ê¤Ï1998Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¶È¡£2021Ç¯¡¢Æ±¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ç¤Ï¡¢Àè·î23Æü¤Ë¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¾ï½¬Åª¤ËÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢44ºÐ¤Î¼Ò°÷¤¬¾ï½¬ÅÒÇî¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶É¼¡Ä¹¡¢ÅÏÊÕÏÂÍÎ¥¢¥Ê¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÉôÄ¹¤Ë¾º³Ê¡¦¾º¿Ê¤¹¤ë¡£