¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤Î¼¡¤Ï¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¡Ö¼ê´ÀÍ½ËÉ¡×¤«¡ÄÀ¤³¦¤ò¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤Î»þÂå¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÉÝ¤µ¡×
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿¼¤¯¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·¯¤Ø¡×¡Ö¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢10Âå¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿ºî²È¤Î¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤¬¡Öº£¤Î10Âå¤ËÂ£¤ëÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¡×¤ò´©¹Ô¤·¤¿¡£¤½¤Î½ñÀÒ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø·¯¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡£¥¸¥Ö¥ê¤Î±Ç²è¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿90Ç¯¶á¤¯Á°¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤Ê¤¼¡Ö·¯¤¿¤Á¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡Ö·¯¡×¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¹ã¾å¾°»Ë¤Î¹Í¤¨¤ë»þÂå¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ø·¯¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¹ã¾å¾°»ËÃø¡Ë¤è¤êÈ´¿è¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë10Âå¤ËÂ£¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÉô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ø·¯¤Ï¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè55²ó
¡Ø¡ÖÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï½¹¤¤¡×¡¢¡Ö°ì½Å¤Ë¿Í¸¢¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ä¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ò²¡¤·¿Ê¤á¤ë¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Î¶²ÉÝ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
ÀÎ¤Ï¡Ö¸ý½¡×¤Ê¤Éµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
·¯¤Ï¸ý½¤äæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¤³¤Î¤É¤Á¤é¤â¡¢20À¤µª¤ÎÁ°È¾¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊÈþÍÆ·ò¹¯²ñ¼Ò¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¹¤á¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡£
¡Ö¸ý½¡×¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤½¤ì¤ò·¯¤Ë»ØÅ¦¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ·ù¤Ê¥³¥Ô¡¼¤Ç¹¤á¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ý½¡×¤â¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤â¡¢¿Í¡¹¤Ï¡¢ÆÃÊÌµ¤¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ö¸ý½¡×¤ä¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¸ý½¥±¥¢¤Ï¾ï¼±¡×¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¤ÏÉÔ²Ä·ç¡×¡Ö¸ý½¤¬¤¤Ä¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë¹¹ð¤·Â³¤±¤¿¡£
Ìó100Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¸ý½¥±¥¢¡×¤â¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤âÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¶¯°ú¤ËÀëÅÁ¤ÎÎÏ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤È¿Í¡¹¤Ë»×¤¤¹þ¤Þ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×
¥¹¥Þ¥Û¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹¹ð¤Ï·¯¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¥¹¥Þ¥Û¤¬ÊÑ¤¨¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤À¡£
°ìÅÙ¤Ç¤â¡ÖÆó½Å¤Þ¤Ö¤¿¼ê½Ñ¡×¤È¸¡º÷¤·¤¿¤é¡¢¹¹ð¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·¯¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£·¯¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»É·ã¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç·¯¤Î¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Þ¥Û¤Î¹¹ð¤Ï¤µ¤µ¤ä¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¡£
¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤Î¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×¤Ï¤¸¤Ä¤Ë¼ê¶¯¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
20À¤µª¤ÎÁ°È¾¡¢¿Í¡¹¤¬¡Ö¸ý½¡×¤ä¡Öæþ¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¶¯°ú¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÃ¦ÌÓ¡×¤ä¡Ö¼ê´ÀÍ½ËÉ¡×¤ò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¾ï¼±¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¤³¤Î»þÂå¤ËÂ¿´¶¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ÷¤ë·¯¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡¢º£¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ó¤À¡£
¤è¤Ã¤Ý¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¡£
¡Ø¡Ö¥Ö¥¹¤Ê´é¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ä¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¡×¤ÇÇº¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤¬Â£¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¥Ö¥¹¤Ê´é¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¡Ä¡ÖÈþÍÆÀ°·Á¡×¤ÇÇº¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤Ë¹ã¾å¾°»Ë¤µ¤ó¤¬Â£¤ë¡ÖÇ¼ÆÀ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡×