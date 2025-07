櫻井翔が司会を務め、本日15時から放送される『THE夏!THEライブ!THE MUSIC DAY!』(日本テレビ系)のタイムテーブルが発表。シャッフルメドレーの組み合わせと歌唱曲も発表された。米グラミー賞に3年連続ノミネートされた21世紀のポップスターBTSのメンバーJ‐HOPEが今年のTHE MUSIC DAYにて日本テレビ初パフォーマンス、2001年にメジャーデビューし日本のヒップホップグループとして初めての日本武道館でのライブ開催を成功させたRIP SLYME、約10ヵ月をかけて応募総数1万8922件の中から行ったtimeleszの“仲間探しオーディション”「timelesz project」。新メンバー5人が加わり社会現象を巻き起こしたtimelesz、デビュー10周年を迎え、来月には2日間で10万人動員予定の野外ライブ、10月からは自身最大規模となる合計55万人動員予定の5大ドームツアーを控えるMrs. GREEN APPLEなど、話題のアーティスト全63組が出演する。

タイムテーブルは以下の通り。※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)※放送時間は、変更の可能性があります。【15時台】INI岸谷香超特急美麗‐Bi-ray‐FUNKY MONKEY BΛBY’SM!LKmuque■みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1氣志團/DA PUMP/超ときめき宣伝部/TRF【16時台】新しい学校のリーダーズXGs**t kingzTWSなにわ男子BEGIN【17時台】HYENHYPENNiziU花*花ヒルナンデス!バンドBOYNEXTDOORRIP SLYME■パリから届ける「わたしの歌」【18時台】THE ALFEEBEGIN×MONGOL800■大杉漣へ届ける約束のギター草なぎ剛×斉藤和義■みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2こっちのけんと/PUFFY/新しい学校のリーダーズ/ゴールデンボンバー19時台〜22時台には豪華シャッフルメドレーが!【19時台】ILLITWEST.Aぇ! GroupOmoinotake近藤真彦×TWSSixTONES一青窈BoAME:I■シャッフルメドレーPART1永瀬廉(King & Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! Group)「ズッコケ男道」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子) 「TIME ZONE」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan) 「世界に一つだけの花」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group) 「硝子の少年」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子)×川島如恵留(Travis Japan)「チャンカパーナ」霤朕鰺機WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)「Can do! Can go!」■85年組メドレー斉藤由貴/南野陽子/浅香唯/上杉昇【20時台】King & Prince三代目 J SOUL BROTHERSTOMORROW X TOGETHERTravis JapanHANAMrs. GREEN APPLE■「ディズニー・オン・アイス」企画宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)秋川雅史城田優×屋比久知奈【21時台】J‐HOPE (BTS)Snow Mantimelesz■シャッフルメドレーPART2向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)「夢物語」高地優吾(SixTONES/「高」は「はしごだか」が正式表記)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)「ウィークエンダー」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group) 「パラダイス銀河」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince「高」は「はしごだか」が正式表記)×宮近海斗(Travis Japan)「仮面舞踏会」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group) 「Real Face」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan) 「Love so sweet」■ラップメドレーRIP SLYME/m‐flo/ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)/KEIKO(ME:I) /櫻井翔■歌おう!私の青春バンドソング岸谷香【22時台】Snow ManPerfumeMrs. GREEN APPLE■歌おう!私の青春バンドソングTAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)&HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)Tama×野呂佳代175R宮野真守ジェシー(SixTONES)