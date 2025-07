悲痛に叫ぶ担任、本当のことを言えずに苦しむ生徒や教師、時間が止まったままの教室…自殺にまで発展した「いじめ」を取り巻く教育現場の実態

怪物のような本が、いま全国の書店で異様な存在感を放っている。取材・執筆30年、総ページ数924という超弩級の大作『see you again』だ。しかも著者の小林篤氏は、本の執筆はこれがわずかに2作目。何から何まで常識外れの怪作のルーツをたどると、いまはなき月刊誌での連載記事に行きつく。小林氏はその仕事をきっかけに自殺した少年と彼を取り巻く世界に没入し、公表を目的としない取材にのめり込んで、もがき続けることになったのだ。いわば、すべてのはじまりとなった「see you again エピソード0」を、特別に連続公開する。

前編記事『「普通の子」たちの心の中に住みついた「いじめの暴君」…「番長」なき現代の凶悪ないじめの実態』より続く

第1回『息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」』はこちら

隠されたメッセージ

清人君の遺書とともに出てきた「少年時代の思い出・旅日記」には、11月2日から6日までのオーストラリア旅行の思い出が、全体の半分近くを費やしてつづられている。そして彼は、遺書には「責めないで」として書かなかった、彼をいじめた生徒たちの名前を、このノートの最後のページに記したのだ。

清人君の発したメッセージは、どれを見ても一番訴えたいことが隠されているような気がする。それは、いじめそのものが見えにくく、誰か一人に向けて抗議できるものではないことを、彼がよく知っていたからではないだろうか。遺書・旅日記・借用書に続いて死の9日後には、アルバムの中から7羽の折り鶴が出てきた。その羽根の裏側には、家族5人の名前が一羽ずつに記され、残りの二羽には「神様」「仏様」とあった。見つけた霧子さんは号泣した。

清人君は、誰にも発信しなかった言葉を吞みこんだまま、死へと旅立ってしまった。その言葉とは「助けて」ではなかっただろうか。

長いインタビューを終えた日の昼下がり。再び上之郷家を訪ねると、清人君の部屋を見せてくれた。仁志さんが「散らかしています」というほどに乱雑さはなかった。本がきちんと棚に並び、計画表が貼られている二階の陽当たりのいい部屋だ。畳の上に、セロファンに入ったエアメールの束が落ちていた。

仁志さんは、それを眺めながら元気だった頃の息子の思い出を一つ二つ話すうち、突然に顔を歪めた。

「なりは大きくなっても、まだ子どもだったんですね。亡くなる前の日、あまりに情けなくて殴ってしまったけど、あいつ……小さな子どものように泣きじゃくってるんですよ。清人を、私は抱きしめてやればよかった……」

父親は、横を向いて肩を震わせた。

「どうすりゃ、助けてやれたんでしょうか」

この姿を見ていれば、あるいは清人君はSOSを発信できたのかもしれない。

「わからない!」

清人君の自殺から半月あまりが経ったある日。校長・教頭ほか教師たちへの取材の申し入れに対して文書で断りの通知をしてきた東部中学校の校舎に入った。

校長の反省や申し開きの言葉や、PTA総会で父母らに「命を懸けて、子供たちを守ります」と涙ながらに訴えた教師たちの決意には興味はなかった。知りたいことは、なぜ学校も、清人君へのいじめに歯止めをかけられなかったかである。

たとえば清人君の自殺が公になって一週間目。彼と深い関わりがあった教師の自宅を訪れたときだ。取材を申し入れると、ヒステリックに叫んだ。

「なんで、私なんですか。他の先生に聞いてください。私なんか、歯車の一個なんだから、わかりません。それに、もし、マスコミなんかに話したら、職場にいられなくなっちゃう」

取材を拒絶しながらも、この教師は訴えた。

「あの子が自殺したって知ってから、ずっと眠れないんですよ! どうして、気づいてやれなかったか、考えれば考えるほど、わからない。いじめって対処が一番難しいんです。だから私たちも、本当はどうしたらいいのかわからないんです」

その教師は、「わからない」という言葉を何度も繰り返しながら、泣き出した。

教師もいじめに遭う

今回の取材は、生徒は当然としても、匿名の談話が多い。それは、教育現場がいかに閉鎖的な社会であるかを示している。自由にものを言えない社会は、すでに問題解決能力を失っているのだ。何か問題が起こったとき、本当のことを言う生徒も教師も、密告者として制裁を受ける。暴力こそないが、無視・中傷・いやがらせ・出世コースからの排除……。まさに、教師たち自身がいじめに遭い、苦しんでいる。

そのなかにあって、真剣に悩む教師は、匿名という発信の仕方で問題を開示してくれる。地元の中学校で教えるそんな教師の一人が、清人君の在籍した2年C組の教室をのぞいてみてはどうかとすすめた。

「教室というのは、そのクラスの担任の能力や個性がそのまんま表れるんです。そのうえ、学級経営がうまくいってるかどうかも、一目でわかる。私、あの清人君の教室をテレビで見たとき、愕然としちゃった。この担任の先生、1学期の4月の時点から、クラスの時間が止まったまんまだって。あれは、SOSの鳴り響く教室ですよ」

取材を終えたマスコミが引きあげた東部中学校の玄関を入ると、質問に対しいつもノーコメントを通している教師がいた。生徒の間では評判のいい教師だった。2年C組の教室を見たいと申し出ると、彼は理由を尋ねた。そして、しばらく考え込むと言った。

「ダメです」

同時に右手の人差し指を泳がせるように動かした。その通りの方向に廊下を歩いて行くと、何と目指す教室に迷い出た。

貼られっぱなしの「希望」

給食の終わったばかりの教室は、賑やかだった。ボールペンをサッカーボールに見立てて、シュートを繰り返す男子生徒たち。4、5人の女生徒が机を囲んで何やらノートに落書きしている。2年C組の教室は、最前列の窓側から2番目の机の上に飾られた花瓶の白い花をのぞけば、もとの日常を取り戻しているかに見える。

教室の後ろの掲示板は他のクラスに比べて殺風景だった。「希望の花を咲かせよう」とひときわ大きな文字の下に、生徒たちがそれぞれ自分の希望を書いた短冊が貼ってある。さきの地元の中学校教師の話では、一年間の目標を書かせるこの課題は、普通4月の初めに掲示して、一ヵ月も経たないうちに新しいものにかえられるという。それが年の暮れまで貼られたままということは、担任の学級経営が4月の段階から破綻をきたしていると指摘するのだ。

清人君の「ハードないじめ」が始まるのも、4月早々だった。その頃、彼はどんな希望を抱いていたのか。「成績を上げたい」とか「トランペットが上達したい」などのなかに、縮こまった字で清人君はこんな希望を書いた。

「部活でレギュラーになりたい」

担任の菊池先生の短冊もあった。

「みんなが希望に向かって努力し、すばらしいクラスになることを希望します」

熱心な教師は、黒板の上の額にクラスのテーマにと選んだ言葉を掲げて思いを託すという。2年C組の額にはこうあった。

「希望」

希望に取り囲まれた教室の中で、清人君はいじめられ続け、死を選んだ。

第1回『息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」』はこちら

【もっと読む】息子の「死をむだにしたくない」という両親の想いもむなしく…いじめで同級生を自殺させた「4人の中学生」の「それぞれの反応」