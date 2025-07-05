¤Ê¤¼Amazon¤ÎŽ¢Çã¤¦¥Ü¥¿¥óŽ£¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ê¤Î¤«¡ÄÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ëŽ¢Çä¤ì¤ë¿§Ž£¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¢¨ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÀîÅçÎ´ÂÀ¡¦²¬ÅÄÂóÌé¡¦¿Í¸«Å°¡ØÍß¤·¤¬¤ëÇ¾¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¸«¤ë¡×¤³¤È¤ËÇ¾¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
»ä¤¿¤Á¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¡¢¡Ö¸Þ´¶¤Ïº²¤ÎËÍ(¤·¤â¤Ù)¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¸Þ´¶¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ³°³¦¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸Þ´¶¤«¤éÇ¾¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾ðÊóÎÌ¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âºÇÂç¤Î¥Ç¡¼¥¿ÂÓ°è¤òÀê¤á¡¢¡ÖÂè°ì¤Î´¶³Ð¡×¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬»ë³Ð¤Ç¤¹¡£ÌÖËì¤«¤é»ë³ÐÃæ¿õ¤ØÅÁ¤ï¤ë¿®¹æ¤ÏËèÉÃ¤ª¤è¤½1²¯¥Ó¥Ã¥È¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÄ°³Ð·Ï¤Î100ÇÜ¡Á1000ÇÜÁ°¸å¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò½èÍý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥È¤ÎÂçÇ¾Èé¼Á¤ÎÌó20¡ó¤Ï»ë³Ð´ØÏ¢ÎÎ°è¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆ¬ÍÕÁ´°è¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¦Æ¬ÍÕ¡¦Æ¬ÄºÍÕ¤Î°ìÉô¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëµðÂç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
Ó®ÆýÎà¡¢ÆÃ¤Ë¥Ò¥È¤Î»ë³Ð·Ï¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÈîÂç²½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤¬À¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æù¿©Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê´í¸±¤ÊÊá¿©¼Ô¤òÈò¤±¡¢°ÂÁ´¤Ë³ÍÊª¡Ê¿©Êª¡Ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î´¶³Ð´ï¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ë³Ð·Ï¤Ï¡¢±óµ÷Î¥¤«¤é¤Ç¤â¡ÖÅ¨¤«±Â¤«¡×¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢´í¸±¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤«¤éÌ¿¤ò¼º¤¤ÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤Î»ë³Ð¾ðÊó¤Î½èÍý¤Ï¹âÂ®¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤ÉÀ¸Â¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÌÖËì¤«¤é¼õ¤±¼è¤ëËÄÂç¤Ê»ë³Ð¥Ç¡¼¥¿¤¹¤Ù¤Æ¤òåÌÌ©¤Ë½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¸úÎ¨Åª¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇÌÖËì¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ÏÇ¾Æâ¤Ç10Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë°µ½Ì¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÁ°Æ¬´ãÌî¤ÎÃ´¤¦¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤½¤¦¤Ê¿®¹æ¡×¤ËÁªÂòÅª¤ËÃí°Õ»ñ¸»¤òÇÛÊ¬¤·¤Þ¤¹¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢»ë³Ð·Ï¤ÏÂçÎÌ¤Î¾ðÊó¤òÇ½Æ°Åª¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤òÀ¸Â¸²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤»É·ã¤Ø½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡×¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«
¤¤¤ï¤Ð»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÎÌ¤Î»ë³Ð¾ðÊó¤ò¾å¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¥Ò¥È¤Î»ÒÂ¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Êá¿©¼Ô¡¦³ÍÊª¡¦°Û¾ï»öÂÖ¤È¤¤¤¦À¸Â¸¾å½ÅÍ×¤½¤¦¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ðÊó¤òÍÆ°×¤Ë¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤òÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é»ë³Ð¤Ï¡ÖñÙ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·ÙÊóÁõÃÖ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ºø»ë¤äÎ¾´ã»ëÌîÆ®Áè¤Ê¤É¡¢»ë³Ð¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤¬°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦µæ¤À¤±¤ÇËÜ¤¬²¿ºý¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É±ü¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀìÌçÅª¤Ê²òÀâ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ë¾ù¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Ïºî°ÙÅª¤Ë¡Ö»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥í¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Å³Ý¤±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¥Ò¥È¤¬À¸Â¸¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê»ë³Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÀ¡Æ°¤¡¢¢¥Ñ¥¿¡¼¥óÊÑ²½¡¢£¿§¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤¦¤Á¡¢£¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸°¤Ï¡Ö¿§¤ÈÌÀÅÙ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¿§¤Ï¥Ò¥È¤Î»ë³Ð¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐËÜ½ñ¤ÎÂè2¾Ï¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÀÄ¿§¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³Â§Åª¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤«¤é¤â¤¢¤ëÄøÅÙ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¢¨1¡¢2¡Ë¡¢Facebook¡¢IBM¤Ê¤É¼çÍ×IT´ë¶È¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥«¥é¡¼¤ËÀÄ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¶öÁ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿§¤È¿Í´Ö¤Î´Ø·¸¤Ï¿§ºÌ¿´Íý³Ø¤È¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î³ØºÝÎÎ°è¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³ØÌä¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¿§¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¹«(¤Á¤Þ¤¿)¤Ë¤Ï°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÈýÂÃ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ðÊó¤Î¤Û¤¦¤¬¿È¶á¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ìÌÌ¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1Mehta, R. ¡õ Zhu, R. Blue or red? Exploring the effect of color on cognitive task performances. Science 323, 1226-1229 (2009).
¢¨2Alkozei, A. et al. Exposure to blue wavelength light is associated with increases in bidirectional amygdala-DLPFC connectivity at rest. Front Neurol 12, 625443 (2021).
¢£ÃÈ¿§·Ï¤¬¤¤¤¤¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÎÐ¿§¤¬¤¤¤¤¡©
¡Ö¤É¤Î¿§¤Ê¤éÇä¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ëµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£°ìÀÎÁ°¤ÎWeb¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Î¹ØÇã¤òÂ¥¤¹¥Ü¥¿¥ó¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä²«¿§¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÈ¿§·Ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¤ÏÎÐ¿§¤¬¤¤¤¤¤¾¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤··ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢¿§¤½¤Î¤â¤Î¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ë³Ð·Ï¤Ï¿§¤ÎÀäÂÐÅª¤ÊÇÈÄ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤ì¤À¤±ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò½Å»ë¤·¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÖËì¤Ë¤¢¤ë¿åÊ¿ºÙË¦¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¼õÍÆÌî¤òÍÞÀ©¤·¹ç¤¦¡ÊÂ¦ÊýÍÞÀ©¡Ë¤³¤È¤ÇÌÀ°Åº¹¤ä¿§º¹¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¡¢¶³¦Àþ¤¬¤¯¤Ã¤¤êÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»ë³Ð·Ï¤Ï¶õ´ÖÅª¡¦»þ´ÖÅª¤ÊÊÑ²½ÎÌ¡Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ë¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÉä¹æ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êÆñ¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ç¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í×¤Ï¼þ°Ï¤ÎÇØ·Ê¤«¤éºÝÎ©¤Ä¿§¤äµ±ÅÙ¤ò»ý¤ÄÂÐ¾Ý¤Û¤ÉÇ¾ÆâÉ½¸½¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ãí°Õ¤ò°ú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÇä¤ì¤ë¿§¡×¤Ï¼þ¤ê¤Î¿§¤¬·è¤á¤ë
¤Ä¤Þ¤ê¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÎÐ¤¬¡È¸ú¤¯¡É¤È¤¤¤¦ÄêÀâ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤¬ÀÄ¤ä¥°¥ì¡¼·Ï¤Î´¨¿§ÇØ·Ê¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¿§¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð´¨¿§¤ÎÊä¿§¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤äÌÀ¤ë¤¤²«ÎÐ¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon¤¬¹ØÇã¥Ü¥¿¥ó¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ò»È¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«¼Ò¥Ú¡¼¥¸¤Î»ÙÇÛ¿§¡ÊÀÄ¡¦Çò¡Ë¤È¿¿µÕ¤Î¿§Áê¤ò¾×ÆÍ¤µ¤»¤Æ»ëÀþ¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Web¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤Þ¤È¤á¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤º¥Ú¡¼¥¸Á´ÂÎ¤ÎÇØ·Ê¥È¡¼¥ó¤ò·è¤á¡¢¤½¤³¤«¤éºÇÂç¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò»ý¤ÄÊä¿§¡¦¹âºÌÅÙ¿§¤Ç¹ØÇã¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°´µ¯¤òÂ¥¤¹¥Ü¥¿¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¼ÂÌ³¾å¤Î¿Ê¤áÊý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÆÃÀ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¹â¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÊÇÛ¿§¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜÎ©¤Ä¿§¡×¤È¤Ï¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î»ºÊª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÀîÅç Î´ÂÀ¡Ê¤«¤ï¤·¤Þ¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡Ë
ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø
1959Ç¯ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯ÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡Ê°å³ØÇî»Î¡Ë¡£Ç¾¤Îµ¡Ç½¤òÄ´¤Ù¤ë¡ÖÇ¾µ¡Ç½¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¸¦µæ¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼DSÍÑ¥½¥Õ¥È¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´Æ½¤¤Û¤«¡¢¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤¬³ØÎÏ¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇ¾¡Ù¡Ê¥¢¥¹¥³¥à¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
¡ÊÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê¶µ¼ø ÀîÅç Î´ÂÀ¡Ë