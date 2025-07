歴史小説に「バトルロイヤル」を入れてみたら、想像以上にしっくりきた話

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

新しさだけではなく、古さからも学ぶ

昔の作品に学ぶべき要素はたくさんあります。

私の作品『イクサガミ』は、“山田風太郎作品の令和バージョン”というイメージから物語を着想しました。

「能力者バトル」の元祖・山田風太郎へのオマージュ

『戦中派不戦日記』や『忍法帖』シリーズなどで知られる山田風太郎は、特殊な力を持つ者同士が戦ったり、力を合わせて敵を倒したりする「能力バトル」「能力者バトル」というジャンルを生み出した先駆者です。

現代の若者に人気の『呪術廻戦』や『ONE PIECE』も、源流をたどっていくと山田風太郎の『甲賀忍法帖』にたどり着きます。

令和にも通用する山田風太郎の魅力

2000年代前半には『甲賀忍法帖』を原作とする『バジリスク 〜甲賀忍法帖〜』という作品が発表され、近年も続編がアニメ化されています。

『バジリスク』が若者に受けているのを見て、私は山田風太郎が今なお色あせていないことを確信しました。

若者にとっつきやすい要素を加えれば、もう一度、文章で山田風太郎の世界観を世に問うことができそうです。

「股旅物」と「能力バトル」の融合

『イクサガミ』は山田風太郎の世界観を再現しつつ、侠客や博徒などが旅をしながらストーリーが展開していく「股旅物」というジャンルにもヒントを得ています。

股旅物は今では廃れてしまっているのですが、ただ旅をするのではなく、「戦いながら移動していく」という物語にすれば、面白いのではないかと考えたのです。

現代ドラマの構造を取り入れる

一方で、最新のドラマの作り方も参照しています。もう一つの参照例が「参加者 vs 運営側」という設定です。

山田風太郎が『甲賀忍法帖』を書いた頃は、参加者 vs 参加者のバトルが物語の主軸でしたが、最近では参加者 vs 参加者から、いつの間にか参加者 vs 運営側に変わっていくストーリーがトレンドになっています。

『イクサガミ』に活きる現代バトルの構図

最近でいうと『LIAR GAME』や『カイジ』『イカゲーム』といった作品にそういったトレンドが見られ、これを『イクサガミ』にも応用しています。

ごく一部をお話ししましたが、私はこういった試行錯誤をしながら、新しい歴史小説を創作しています。歴史小説には、まだまだ進化の余地があるということです。

