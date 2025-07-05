¡ÚÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡Û¤¬»Å³Ý¤±¤ë¡ÈÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ë¡ß¸ÔÎ¹Êª¡É¤È¤¤¤¦³×Ì¿
Îò»Ë¾®Àâ¤Ë¡Ö¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿ÏÃ
Îò»Ë¾®Àâ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£ÌÌÇò¤¤¡¦¹¥¤¤Ê°ÆÆâ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ë¡£¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Îò»Ë¾®Àâ²È¤ÎÏÓ¼¡Âè¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºî²È¤ÎºîÉÊ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¡¢Îò»Ë¤«¤é¶µÍÜ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëºÇÎÉ¤Î¼êÃÊ¤È¤¤¤¨¤ë¡£Âè166²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿Îò»Ë¾®Àâ²È¡¦º£Â¼æÆ¸ã½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µÍÜ¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÎò»Ë¾®Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤ÇÎò»Ë¾®Àâ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÎò»Ë¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¹þ¤àÀÄ½Õ»þÂå¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ï¡¢20Âå¤Þ¤Ç¥À¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¡¢ËäÂ¢Ê¸²½ºâ¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº°÷¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎò»Ë¾®Àâ²È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Îºî²È¤¬¡¢Îò»Ë¾®Àâ¥Þ¥Ë¥¢¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Îò»Ë¾®Àâ¤È¤¤¤¦Ê¸·Ý¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®Àâ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¶µÍÜ¤ÎÃæ¿È¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Å¤µ¤«¤é¤â³Ø¤Ö
ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤Ë³Ø¤Ö¤Ù¤Í×ÁÇ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï¡¢¡È»³ÅÄÉ÷ÂÀÏººîÉÊ¤ÎÎáÏÂ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÊª¸ì¤òÃåÁÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ½ÎÏ¼Ô¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¸µÁÄ¡¦»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å
¡ØÀïÃæÇÉÉÔÀïÆüµ¡Ù¤ä¡ØÇ¦Ë¡Ä¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¼ÔÆ±»Î¤¬Àï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¨¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ë¡×¡ÖÇ½ÎÏ¼Ô¥Ð¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Àè¶î¼Ô¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ä¡ØONE PIECE¡Ù¤â¡¢¸»Î®¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤Î¡Ø¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤ÎÌ¥ÎÏ
2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¤Ï¡Ø¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¡Ø¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯ ¡Á¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤âÂ³ÊÔ¤¬¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡Ù¤¬¼ã¼Ô¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤Ï»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤¬º£¤Ê¤ª¿§¤¢¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤¤Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Ê¸¾Ï¤Ç»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¤¤ËÌä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸ÔÎ¹Êª¡×¤È¡ÖÇ½ÎÏ¥Ð¥È¥ë¡×¤ÎÍ»¹ç
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ï»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¢µÒ¤äÇîÅÌ¤Ê¤É¤¬Î¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¸ÔÎ¹Êª¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤â¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÔÎ¹Êª¤Ïº£¤Ç¤ÏÇÑ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÎ¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀï¤¤¤Ê¤¬¤é°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¥É¥é¥Þ¤Î¹½Â¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë
°ìÊý¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥É¥é¥Þ¤Îºî¤êÊý¤â»²¾È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»²¾ÈÎã¤¬¡Ö»²²Ã¼Ô vs ±¿±ÄÂ¦¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¤¬¡Ø¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô vs »²²Ã¼Ô¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬Êª¸ì¤Î¼ç¼´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô vs »²²Ã¼Ô¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«»²²Ã¼Ô vs ±¿±ÄÂ¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë³è¤¤ë¸½Âå¥Ð¥È¥ë¤Î¹½¿Þ
ºÇ¶á¤Ç¤¤¤¦¤È¡ØLIAR GAME¡Ù¤ä¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¡Ø¥¤¥«¥²¡¼¥à¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤¬¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤¯°ìÉô¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤Îò»Ë¾®Àâ¤òÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¾®Àâ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»Ë¾®Àâ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£