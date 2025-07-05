°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢Î²²«Åç¤ÏÅçÌ±¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¡Ö¿¿¤ÃÊ¿¤é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¤ÎÍýÍ³¡×
¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ç¶ÌºÕ¤¹¤ë¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ëå¤¿¤Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅç¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
1944Ç¯7·î¡¢Î²²«Åç¡£¤½¤ì¤Ï°ì»þÁÂ³«¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£»¶¤ê»¶¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼º£¤â¸Î¶¿¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡ÙÃø¼Ô¤¬¤³¤Î¹ñ¤Î°ÅÉô¤Ë¼¹Ç°¤Î¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¼ò°æÁïÊ¿¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
»þÂå¤ò±Û¤¨¤ëÁ¥¸«´ä
Î²²«Åç¤ÏÅçÌ±¤¬¾Ã¤¨¤¿¸å¡¢»þÂå¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÊÆ·³¤ÏÎ²²«Åç¤ÎÃÏ¾åÀï¤¬½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢ÆüËÜÂ¦¼éÈ÷Ââ¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿³êÁöÏ©¤ÎÀ°È÷¤ä±äÄ¹¹©»ö¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÆüËÜËÜÅÚÇú·â¤ÎµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£»³¤Ïºï¤é¤ì¡¢Ã«¤ÏËä¤á¤é¤ì¤¿¡£
Åç¤ÎÊ¿ÌÌ²½¤ÏÀï¸å¤âÂ³¤¤¤¿¡£1950Ç¯¤ËËÖÈ¯¤·¤¿Ä«Á¯ÀïÁè¤Ç¡¢Î²²«Åç¤ÏÊÆ·³¤Î°ìÂç¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£1968Ç¯¤Ë»ÜÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜÂ¦¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¸å¡¢°ÖÎî½äÇÒ¤Ê¤É¤ÇÅç¤òË¬¤ì¤¿¸µÅçÌ±¤é¤Ï¡¢¿¿¤ÃÊ¿¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åç¤ò¸«¤Æ°ìÍÍ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î²²«ÅçÀï¤ÎÀ¸´Ô¼Ô¤â¤½¤¦¤À¡£¤¢¤ë¸µÊ¼»Î¤ÏËÜÅÚ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼«±ÒÂâÍ¢Á÷µ¡¤«¤é³êÁöÏ©¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤Ê¤ê¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶ÌÌ¾»³¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×
¶ÌÌ¾»³¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¼éÈ÷Ââ¤¬Í×ºÉ¤òÃÛ¤¡¢ÊÆ·³Â¦¤¬¡Ö¥ß¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¤¥ó¥À¡¼¡×¡ÊÆùÈÔ¤µ¡¡Ë¤È¸Æ¤ó¤À¤Û¤ÉÂ¿¿ô¤Î»à½ý¼Ô¤ò½Ð¤·¤¿Äã»³¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅçÌ±¤Î²ó¸ÜÏ¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»³¤¬´Ý¡¹¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÅçÌ±ÉÔºß¤Î´Ö¤Ë¡¢Î²²«Åç¤ÎÃÏ·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÅçÌ±¤Î²ó¸ÜÏ¿¤ËÉÑÈË¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¤â¤¦°ì²Õ½ê¤¢¤ë¡£
Á¥¸«´ä¤À¡£Åç¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Î²²«Åç¿À¼Ò¤«¤é¤â¶á¤¤¡£¾å¤ËÅÐ¤ì¤Ð¡¢³¤¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï2¥õ·î¤Ë1²ó¡¢²ßµÒÁ¥¡Ö¼Ç±à´Ý¡×¤¬Íè¤¿¡£À¸³èÊª»ñ¤¬ÀÑ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÅçÌ±¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅþÃå¤Ï¡¢ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
Á¥¸«´ä¤Ë¤Ï¡ÖÈ¾¾â¡×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á¥±Æ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿ÅçÌ±¤¬¤³¤Î´ä¤ËÅÐ¤ê¡¢È¾¾â¤òÃ¡¤¤¤ÆÌÄ¤é¤·¡¢Á¥ÅþÃå¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¾â¤Î²»¤Ï¡¢Åç¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÎÓÌî¤¬¿Ô¤¤¿ÊÕ¤ê¤Ç¡¢10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¾®¹â¤¯¤»¤ê½Ð¤·¤¿ÃÏ·Á¤¬¸«¤¨¤¿¡£°ÊÁ°ÆÉ¤ó¤ÀµìÅçÌ±¤Î¥¹¥±¥Ã¥Á½¸¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃÏ·Á¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤·¤¯¡¢Á¥¸«´ä¤À¡£
ÊÆ·³¾åÎ¦Á°¤ËÎ²²«Åç¤¬¼õ¤±¤¿Çú·â¤ÏßõÎõ¤À¤Ã¤¿¡£Çú·â¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤À¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤è¡×¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿åÌî¤À¤Ã¤¿¡£Î²²«Åç¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ò¸«¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ì¤¸«¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¸À¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡£
Á¥¸«´ä¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ã¯¤È¤â¤Ê¤·¤Ë¤½¤ó¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¼ã´³¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£Á¥¸«´ä¤òÅÐ¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¡ÖÎ²²«¥öµÖ¡×¤òÈ´¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
Î²²«¥öµÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤«¤ËÏÃ¤¹¤È¤¡¢¤è¤¯Îã¤Ë½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢²¹ÀôÃÏ¤ÎÃÏ¹öÃ«¤À¡£²¹Àô¤ÎÅòµ¤¤¬Ê®¤½Ð¤¹É÷·Ê¤ÈÎ²²«¥öµÖ¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÉ½¤ÏÎ²²«¤Ê¤É¤ò´Þ¤à´äÀÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«°ìÍÍ¤ËÇò¤Ã¤Ý¤¤¡£¤ä¤ä²«¿§¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿Çò¤µ¤À¡£Âç¾®¤ÎÀÐ¤¬¤¢¤¿¤ê¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Êâ¤¤Ë¤¯¤¤¡£¥¢¥Ý¥í11¹æ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤¬»£±Æ¤·¤¿Ìµµ¡Åª¤Ê·îÌÌ¤ÎÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤À¡¢¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£
Êâ¤¯¤Î¤òí´í°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏÇ®¤Î¤¿¤á¤À¡£¼«Ê¬¤¬Íú¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õ¤¤¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÂÎ¢¤Î¥´¥à¤¬Ç®¤ÇÍÏ¤±¤Æ¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤ò´í×ü¤·¤¿¡£
Î²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ°÷¤ÏÌó2½µ´Ö¤ÎÂÚºßÃæ¡¢ÁÓÉþ¤ò3ÅÙÃå¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¾åÎ¦½éÆü¡£¹õ·Ï¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÆþ´Ö´ðÃÏ¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¤«¤éÍ¢Á÷µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Î²²«ÅçÅþÃåÄ¾¸å¤Ï¤½¤ÎÉþÁõ¤Î¤Þ¤ÞÅçËÌÉô¤ÎÅ·»³°ÖÎîÈê¤òË¬¤ì¡¢¸¥²Ö¤äÇÒÎé¤ò¹Ô¤¦¡£2ÅÙÌÜ¤Ï°ä¹ü¼ýÍÆ¤ÎÁ´ÆüÄø¤ò½ª¤¨¤¿ÍâÆü¤Î¸½ÃÏÄÉÅé¼°¡£3ÅÙÌÜ¤ÏÎ¥ÅçÆü¤À¡£Áòµ·¤Î¤è¤¦¤Ë¹üÈ¢¤òÊú¤¨¤ÆËÜÅÚ¹Ô¤¤ÎÍ¢Á÷µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£
¤â¤·¡¢¹õ¤¤·¤¤¬¤À¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»Ä¤ê¤Ï°ä¹üÁÜº÷»þ¤ËÍú¤¯Ãã¿§¤¤ºî¶È·¤¤È¿å¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÍú¤¤¤Æ¸½ÃÏÄÉÅé¼°¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢°äÂ²¤é¤Û¤«¤ÎÃÄ°÷¤«¤é¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤¦¤À¤í¤¦¡£¹õ¤¤¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÇÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯¤¯¸å²ù¤·¤¿¡£¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈ¾¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿ÅçÌ±¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤â200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤Î´ä¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÅçÌ±¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤¹¤¿¤¹¤¿¤ÈÊâ¤àÆó¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÏÇ®¤¬¹â¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÊâ¤Â³¤±¤¿¡£
µÞ¤ËÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤ÏÎ²²«¥öµÖ¡£É÷¤ò¼×¤ë¼ùÌÚ¤â·úÊª¤â²¿¤â¤Ê¤¤ÉÔÌÓ¤ÎÃÏ¤À¡£¥´¡¼¥´¡¼¤È²»¤¬ÌÄ¤ë¡£¶¯É÷¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏÇ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏÌÌ¤«¤éÊ®¤½Ð¤·¤¿¿å¾øµ¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¾Ã¼º¤·¤¿¡£
Êâ¤¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¹ñÌ±³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÄ«¤ÎÅÐ¹»»þ¡¢Î²²«¥öµÖ¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤òËä¤á¤Æ³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²¼¹»»þ¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÇ®¤Ç¤Õ¤«¤·¥¤¥â¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤ò3»þ¤Î¤ª¤ä¤ÄÂå¤ï¤ê¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é²È¤Ëµ¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊËÒ²ÎÅª¤Ê¾Ú¸À¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÊâ¤¤¤ÆÎ²²«¥öµÖ¤òÈ´¤±¡¢Á¥¸«´ä¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£ÌÜÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µð´ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¾®¹â¤¤µÖ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£»¨Áð¤¬ÌÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É÷¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿ÅÚ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤í¤¦¡£¹â¤µ¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤½ê¤Ç10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¡£¥í¥Ã¥¯¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÐÌÌ¤Ï¤Ê¤À¤é¤«¤Ç¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÅÐÄº¤Ç¤¤¿¡£
Á¥¸«´ä¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤ÊÉ÷·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é»ÍÊý¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¡£¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÅç¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£³¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¡£ËÌÂ¦¤Î¿åÊ¿Àþ¤¬¤«¤í¤¦¤¸¤Æ¸«¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤À¡£»ÍÊý¤Ë¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤Âç³¤¸¶¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£³¤¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢²Ð»³³èÆ°¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¨¡¡£
Î²²«Åç¤Ï²Ð»³Åç¤À¡£¶áÇ¯¡¢Åç¤ÎÎ´µ¯¤¬Â³¤¡¢ÌÌÀÑ¤Ï¾®³Þ¸¶½ôÅç¤ÇºÇÂç¤À¤Ã¤¿ÉãÅç¡ÊÌó23Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤òÈ´¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÌó30Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡£Î´µ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¤´ßÀþ¤Ï¡¢ÅçÌ±¤¬¤¤¤¿»þÂå¤Èº£¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¸½ºß¡ÖÊÆ·³¾åÎ¦³¤´ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆîÂ¦¤Î³¤´ß¤ÏÃÏ¾åÀïÅö»þ¡¢³¤Äì¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£³¤´ßÀþ¤¬Á¥¸«´ä¤«¤é±ó¤Î¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¤»ê¤Ã¤¿¡£
¸«ÅÏ¤¹Î¦ÃÏ¤ÏÁí¤¸¤Æ¿¼¤¤¿¹ÎÓ¤«Áð¸¶¤À¡£·úÊª¤Ï´ÉÀ©Åã¤ä´±¼Ë¡¢ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¼«±ÒÂâ»ÜÀß¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È2000¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤Î³êÁöÏ©¡£³êÁöÏ©¤Ï¤«¤Ä¤ÆÅçÆâºÇÂç¤ÎÉôÍî¡Ö¸µ»³ÉôÍî¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤À¡£ÀÎ¤ÏÁ¥¸«´ä¤Î¾å¤«¤é¤Ï³¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤¹¤ë½¸Íî¤ä¡¢¥µ¥È¥¦¥¥ÓÈª¤Ê¤ÉÅçÌ±¤Î±Ä¤ß¤¬¸«¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤é¤¬²¿°ì¤Ä¸«¤¨¤Ê¤¤É÷·Ê¤òµìÅçÌ±¤¬¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡£»×¤ï¤ºÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤ÎÀ¼¤Ï¡¢¥´¡¼¥´¡¼ÌÄ¤ë¶¯É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Î²²«¥öµÖ¤«¤éÎ©¤Á¾å¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿å¾øµ¤¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡Ú»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡ÛÎ²²«Åç¤Ë4ÅÙ¾åÎ¦¤·¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¿´¤Ë¡ÖµìÅçÌ±¤ÎÈá¤·¤ß¡×¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤¿ÍýÍ³¡×¤Ç¤Ï¡¢»ä¤Î¿´¤¬¼¡Âè¤ËÅçÌ±¤Î»ÒÂ¹¤Î¿´¤ÈÆ±²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
¼ò°æÁïÊ¿¡Ê¤µ¤«¤¤¡¦¤½¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ËÌ³¤Æ»¿·Ê¹µ¼Ô¡£ÅÚÍË¡¦ÆüÍË¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ê¤É¤ÎÎò»Ë¤ò¼èºà¡¦È¯¿®¤¹¤ë¼«¾Î¡ÖµìÊ¹µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡£1976Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»À¸¤Þ¤ì¡£2023Ç¯2·î¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢Åìµþ»Ù¼ÒÊÔ½¸¶ÉÊóÆ»¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÀïË×¼Ô°ä¹ü¼ý½¸»ö¶È¤ò½ê´É¤¹¤ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤äÅìµþ¸ÞÎØ¡¢¹Ä¼¼ÊóÆ»¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£Î²²«Åç¤Ë¤Ï·×4²óÅÏ¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á3²ó¤ÏÀ¯ÉÜÇÉ¸¯¤ÎÎ²²«Åç°ä¹ü¼ý½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅÏÅç¤·¤¿¡£¼èºàÀ®²Ì¤ÏTwitter(@Iwojima2020)¤Ê¤É¤Ç¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó½¸ÃÄ²ñ°÷¡£¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»Æü¹â·´¿·¤Ò¤À¤«Ä®ºß½»¡£Ãø¼Ô¤Ë¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦ Í§·³¥ÏÃÏ²¼Æóºß¥ê¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡¢Âè11²ó»³ËÜÈþ¹áµÇ°¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¤Åç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÎ²²«Åç¤Ë4ÅÙ¾åÎ¦¤·¤¿¿·Ê¹µ¼Ô¤Î¿´¤Ë¡ÖµìÅçÌ±¤ÎÈá¤·¤ß¡×¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤¿ÍýÍ³
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¿À»ö,
À¸²Ö,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ºßÂð°åÎÅ,
Áòµ·,
¥À¥¤¥¹,
°ËÅì»Ô