¡ÚÂ®Êó¡ÛÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥º¯¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜºº
ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÃËÀ¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÃËÀ¤ÏÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥º¯¡¡¤Ò¤Æ¨¤²¤«¡¡·Ù»¡¤¬ÁÜºº
¤¤ç¤¦¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾¸Í»Ô¹âÄÍ¿·ÅÄ¤Ç¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬Ï©¾å¤Ç·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥º¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¤Ò¤Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£