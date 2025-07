カラーがGINZA SIXでポップアップ開催　25AWの新作を先行販売

「カラー(kolor)」が、ポップアップ「kolor AW25 POP UP STORE」をGINZA SIXで開催する。期間は7月9日から8月5日まで。

ポップアップ会場の内装は、カラー京都大丸なども手掛けた建築設計事務所Studio Hashimuraの橋村雄⼀が担当。随所に硬い発泡材スタイロフォームを使⽤し、シンプルながら質感のある什器を配置することで、ブランドの世界観を感じられる空間に仕上げるという。

会場では、阿部潤一のラストコレクションとなる2025年秋冬コレクション セカンドデリバリーのアイテムを先行販売。インサイドアウトデザインのブルゾン(20万2400円)や、ウールピンストライプのダウンブルゾン(23万1000円)などを揃える。税抜3万円以上購入した人には、先着で特典を配付する。

◾️kolor AW25 POP UP STORE

日程:2025年7月9日(金)〜 8月5日(火)

会場:GINZA SIX 3F THE POP UP 3rd

所在地:東京都中央区銀座6-10-1