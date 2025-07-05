Âç²ÐºÒ¡¦¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦°Ëâ¤Î»Ò¡½¡½ÊÌºîÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÌÌÇò¤µÇÜÁý¡¢7·î¤Ë´Ñ¤¿¤¤¿·ºî3ËÜ¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡Ò¡Ø¾ÃËÉ»Î¡¡2001Ç¯¡¢Æ®¤¤¤Î¿¿¼Â¡Ù¡ØBAD GENIUS¡¿¥Ð¥Ã¥É¡¦¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡Ù¡ØIMMACULATE À»¤Ê¤ëÂÛÆ°¡Ù¡Ó
¡Ø¾ÃËÉ»Î 2001Ç¯¡¢Æ®¤¤¤Î¿¿¼Â¡Ù
¡¡º£·î¤Ï¡¢ÊÌºîÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë3ËÜ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û7·î¤Ë¸«¤¿¤¤¼î¶Ì¤Î¿·ºî3ËÜ¤Î·àÃæ¼Ì¿¿¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡1ËÜÌÜ¤ÎËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿²ÐºÒ»ö¸Î¤òÂêºà¤Ë¡¢¤½¤Î¾Ã²Ð¡¦µß½õ³èÆ°¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¾ÃËÉ»Î¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
©2024 BY4M STUDIO & ASK ROAD PICTURES & ASCENDIO All Rights Reserved.
¡¡Âç¤¬¤«¤ê¤Ê²ÐºÒ¥·¡¼¥ó¤Ï½øÈ×¤È½ªÈ×¤Î2ÅÙ½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÇ÷ÎÏ¤À¡£±ê¤ÎÇ®¤µ¤ä»ÀÁÇ¤ÎÇö¤µ¡¢·úÊª¤ÎÀÈ¼å¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Îº¤Æñ¤µ¤¬ÃúÇ«¤«¤Ä¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²æ¤¬¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ç¤â·üÌ¿¤Ë¿ÍÌ¿¤òµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÂâ°÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¶¶ø¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ëÍ½»»¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢µëÎÁ¤âËþÂ¤È¤ÏÄø±ó¤¤¡£ËÉ²Ð¤äÂÑÇ®¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤ÀÛ¤¤ÁõÈ÷¤Î¤Þ¤Þ²æ¤¬¿È¤ò´í¸±¤Ë»¯¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â´Ú¹ñÆÃÍ¤ÎÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ï°ãË¡Ãó¼Ö¤·ÊüÂê¤Î¤¿¤á¾ÃËÉ¼Ö¤¬ÄÌ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸½¾ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤µ÷Î¥¤òÂâ°÷¤¿¤Á¤Ï½Å¤¤¥Ü¥ó¥Ù¤òÃ´¤¤¤ÇÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¤Î±ç½õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÈà¤é¤Ë¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¡£ÂâÄ¹¤¬¼«Èñ¤ÇÂâ°÷¤¿¤Á¤Ë¼êÂÞ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¥Û¥í¥ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±Èà¤é¤Ë¤Ï¤É¤³¤«¤é¤â»Ù±ç¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¡¡´í¸±¤ò¤«¤¨¤ê¤ß¤º¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ÏÀè·î¤Î¡Ø¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¡Ø¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¦¥·¥Æ¥£¡Ù¤¬Å°Äì¤·¤Æ´¥¤¤¤¿¥¿¥Ã¥Á¤ò´Ó¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜºî¤ÏÂâ°÷¤¿¤Á¤Î¸òÎ®¤òÇ®¤¯ÉÁ¤¡¢¤½¤Î²èÌÌ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬½ªÈ×¤ÎÅ¸³«¤ò¤Ê¤ª¤Î¤³¤ÈÄËÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î²ÐºÒ»ö¸Î¤ÎÅ¿Ëö¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç´Ñ¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎÉÁ¼Ì¤¬½Å¤¤°ÕÌ£¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤êÇ»¸ü¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£´ÆÆÄ¡§¥¯¥¡¥¯¡¦¥¥ç¥ó¥Æ¥¯¡¿½Ð±é¡§¥Á¥å¥¦¥©¥ó¡¢¥¯¥¡¥¯¡¦¥É¥¦¥©¥ó¡¢¥æ¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡¢¥¤¡¦¥æ¥è¥ó¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡¢¥ª¡¦¥Ç¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ë¥ç¥¯¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥ó¥Ê¥à¡¿2024Ç¯¡¿´Ú¹ñ¡¿106Ê¬¡¿»úËë¡§ËÜÅÄ·Ã»Ò¡¿G¡¿¸¶Âê¡§소방관¡¿±ÑÂê¡§Firefighters¡¿Äó¶¡¡§¥Ë¥å¡¼¥»¥ì¥¯¥È¡¿ÇÛµë¡§¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¿©2024 BY4M STUDIO & ASK ROAD PICTURES & ASCENDIO All Rights Reserved.¡¿¸ø³«Ãæ¡¿HP¡§https://firefighters.jp¡¿¸ø¼°X¡§https://x.com/albatrosasia¡¿TikTok¡§https://www.tiktok.com/@albatros_film
¡ØBAD GENIUS¡¿¥Ð¥Ã¥É¡¦¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡Ù
¡¡2ËÜÌÜ¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¥¿¥¤±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ò¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ºîÉÊ¡£Âç¤Þ¤«¤ÊÅ¸³«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÉÏ¤·¤¤²È¤Ç°é¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ºÍÇ½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾©³Ø¶â¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÌ¾Ìç¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢Í§¤À¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë»î¸³¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤µ¤À¡£¶áÇ¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ï¾å±Ç»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï100Ê¬¼å¤È¤¤¤¦¸ä³Ú±Ç²è¤ËºÇÅ¬¤Ê»þ´Ö¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÃÐ¤à¾ìÌÌ¤äÌµÂÌ¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Ï·Ú²÷¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£130Ê¬¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤«¤éÌó30Ê¬¤âºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤Ï·è¤·¤ÆÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢Á´¤¯Îô¤é¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ä³Ú±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½¾õ¤Ø¤ÎÌäÂêÄóµ¯¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñÇÉ±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Î¶ì¤µ¤òÆâÊñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½ÅÍ×¤À¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÏº¤¤ÎÌäÂê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÉÙ¡×¤ÎÂ¦¤Î²£Ë½¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÏÉÙ¤Îº¹¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ÜÌ±ÌäÂê¤ä¿Í¼ïÌäÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê²ÝÂê¤â¤«¤Ê¤ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤µ¤é¤Ë½Å¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤è¤¯¤³¤ì¤À¤±¤ÎÆâÍÆ¤ò¤³¤Î»þ´ÖÆâ¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÁ´¤¯ÇöÌ£¤Ë¤â¶î¤±Â¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡½¡½¡£¹ª¤ß²á¤®¤ë¹½À®ÎÏ¤Ë´¶Éþ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡±éµ»¿Ø¤Ç¤Ï¼ç±é¤Î¥«¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ã¥ó¤¬°µ´¬¤À¡£ÃÎÅª¤ÇÑÛ¡¹¤·¤¤¼ç¿Í¸øÁü¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤òÆ¬Ç¾¤ÈÅÙ¶»¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¥Ò¥í¥¤¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¥¥å¡¼¥È¡£°ì¤Ä´Ö°ã¤¦¤È´ÑµÒ¤«¤é·ù¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤òÁ´¤¯Êú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¡§J¡¦C¡¦¥ê¡¼¡¿µÓËÜ¡§J¡¦C¡¦¥ê¡¼¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ê¡¼¡¿½Ð±é¡§¥«¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ã¥ó¡¢¥¸¥ã¥Ð¥ê¡¦¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¢¥Ù¥Í¥Ç¥£¥¯¥È¡¦¥¦¥©¥ó¡¿¥·¥Í¥Þ¥¹¥³¡¼¥×¡¿5.1ch¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¿2024Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¿97Ê¬¡¿»úËëËÝÌõ¡§ÃæÂô»ÖÇµ¡¿PG-12¡¿ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬¡¿©Stewart Street LLC¡¿7·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½É¥Ð¥ë¥È9 Â¾ Á´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
¡ØIMMACULATE À»¤Ê¤ëÂÛÆ°¡Ù
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼ã¤¤·ÉéÊ¤Ê½¤Æ»½÷¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³Ê¼°¤¢¤ë½¤Æ»±¡¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¤½¤³¤ÇÊë¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î½¤Æ»±¡¤Ë¤Ï²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ½¤Æ»½÷¤ÏÀÂÎ¸³¤ò·Ð¤º¤ËË¾¤Þ¤¶¤ëÇ¥¿±¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¡£¤³¤ì¤¬ËÜºî¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÅ¸³«¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ª¡¼¥á¥ó¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯²¿Ç¯¤«·Ð¤Ã¤¿¤é¡¢Æó¤Ä¤ÎÆâÍÆ¤Ïµ²±¤ÎÃæ¤Çº®Âù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡´ðËÜÅª¤Ë»ä¤Ï¿À¤â°Ëâ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÁ´¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÏÆÃ¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥«¥ë¥È±Ç²è¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë°Ëâ¤ÎÃÂÀ¸¤È¤«¡¢À»½ñÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿´íµ¡´¶¤Ë¡¢Á´¤¯¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥ª¥«¥ë¥È±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¾å¤Ç¤Ï¡¢¿À¤ä°Ëâ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë´ó¤ê¤«¤«¤é¤º¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÉÝ¤¬¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¡½¡½¤Ä¤Þ¤êÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥ê¥é¡¼±é½Ð¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Á´¤Æ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ø¥ª¡¼¥á¥ó¡Á¡Ù¤Ï¡Ö°Ëâ¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸¡×¤ÎÆ°µ¡¤Ï¥Á¥ã¥Á¤Ë»×¤¨¤¿¤·¡¢¼Â¹Ô¤¹¤ëÁÈ¿¥¤â¤µ¤Û¤É¶²¤í¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤²¤µ¤Ê±é½Ð¤¬¾å³ê¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ËÜºî¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºËÁÆ¬¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÎ¢ÀÚ¼Ô¤Î½¤Æ»½÷¤Î½è·ºÊýË¡¤¬ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁÈ¿¥¤Ëµ¿Ìä¤äÈ¿¹³¤ÎÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¼Ô¤Ï¼¡¡¹¤È¹éÌä¤ä½ÍÀ¶¤Ë½è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤â¸«¤»Êý¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¡£¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤Î±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë¤âÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¾õ¶·¤¬¤¿¤¨¤º´íµ¡´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿Ãæ¤Ç¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤¬¤ä¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬»à¤Ë¤¢¤¬¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥´¶¡£Ç¥¿±¤·¤ÆÆ°¤¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â°ì¿Í¤Ç²ø¤·¤¤½¸ÃÄ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸øÁü¤Ë¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¤Ï¥Ï¥Þ¥êÌò¤À¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¡§¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥â¡¼¥Ï¥ó¡¿½Ð±é¡§¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥â¥ë¥Æ¡¢¥·¥â¡¼¥Ê¡¦¥¿¥Ð¥¹¥³¡¿2024Ç¯¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¡¿89Ê¬¡¿G¡¿¸¶Âê¡§IMMACULATE¡¿ÇÛµë¡§¥¯¥í¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¡¿©2024, BBP Immaculate, LLC. All rights reserved.¡¿7·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡¿https://klockworx.com/immaculate X¡§@klockworxInfo
¡Ê½ÕÆü ÂÀ°ì¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë