¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Æ¨¤²¤¤ê¤Ç¼ó°Ì¥¡¼¥×¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬2°ÌÉâ¾å¡¡¥â¥¤¥Í¥í½é¹õÀ±¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬3°Ì¸åÂà
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï4Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï6°Ì¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤Ë½¡Í¤ËáÁª¼ê¡¢¿ùËÜÍµÂÀÏºÁª¼ê¡¢À¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤Î3ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê5ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Åê¼ê¿Ø¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Ë2·å°ÂÂÇ¤òµö¤·ÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ï1ÅÙ¤âµö¤µ¤º¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È4°ÌÀ¾Éð¤Î»î¹ç¤Ï¹¥Åê¼êÆ±»Î¤ÎÅê¼êÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ï8²ó¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÏÉôÀ»ÌïÁª¼ê¤Ë¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÂÇ¤¿¤ìÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£ÂÇÀþ¤ÏÀ¾ÉðÀèÈ¯ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¤Ë7²ó¤Þ¤Ç4°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²¤é¤ìÇÔÀï¡£¥â¥¤¥Í¥íÅê¼ê¤Ïº£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï5°Ì³ÚÅ·¤ò½øÈ×¤«¤é°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃ«½ÖÁª¼ê¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó¤Ë¿åÃ«Áª¼ê¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Áª¼ê¤Ê¤É4ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç°ìµó5ÆÀÅÀ¤òµó¤²³ÚÅ·¤òÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¤Ï5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î2°Ì¤ØÉâ¾å¡£ÇÔ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼ó°Ì¤È1¥²¡¼¥àº¹¤Î3°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ4Æü¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î·ë²Ì
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹8-6¥í¥Ã¥Æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛÁ¾Ã«Î¶Ê¿(7¾¡3ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¼ï»ÔÆÆÚö(2¾¡5ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Þ¥Á¥ã¥É(2¾¡3ÇÔ17S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û
½¡Í¤Ëá3¹æ¡¢¿ùËÜÍµÂÀÏº8¹æ¡¢À¾Ìî¿¿¹°3¹æ
¢¡À¾Éð1-0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡ÛÉðÆâ²ÆÚö(4¾¡2ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥â¥¤¥Í¥í(7¾¡1ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡ÚÀ¾Éð¡ÛÊ¿ÎÉ³¤ÇÏ(1¾¡1ÇÔ20S)
¾¡ÍøÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û°ËÆ£Âç³¤(9¾¡4ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÁáÀîÎ´µ×(2¾¡7ÇÔ)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿åÃ«½Ö6¹æ¡¢7¹æ