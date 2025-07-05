『THE MUSIC DAY 2025』タイムテーブル完全版 幕張メッセから8時間生放送
日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』が、きょう5日(15:00〜)に千葉・幕張メッセから8時間にわたり生放送される。シャッフルメドレーの組み合わせ・曲目、特別企画の楽曲を含めた全出演アーティストのタイムテーブルは、以下の通り。
『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり
○■15時台
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY'S
・M!LK
・muque
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1（※オープニング）
・氣志團「One Night Carnival」
・DA PUMP「U.S.A.」
・超ときめき宣伝部「最上級にかわいいの!」
・TRF「EZ DO DANCE」
○■16時台
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
○■17時台
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
●パリから届ける「わたしの歌」
・杏「上を向いて歩こう」「いつも何度でも」
★データ放送スターガチャ：1回目（17:05〜17:45頃）
○■18時台
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
●大杉漣へ届ける約束のギター
・草なぎ剛×斉藤和義「歌うたいのバラッド」（※18:30頃）
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと「はいよろこんで」
・PUFFY「渚にまつわるエトセトラ」
・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
○■19時台
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I（※19:20頃：視聴者参加企画「クリック! ME:Iチャレンジ」）
●シャッフルメドレーPART1（19:00頃）
・「ズッコケ男道」永瀬廉(King ＆ Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)
・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)
・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)
・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)
・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)
・「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)
●85年組メドレー
・斉藤由貴「夢の中へ」
・南野陽子「吐息でネット。」
・浅香唯「C-Girl」
・上杉昇「世界中の誰よりきっと」
★データ放送スターガチャ：2回目（19:35〜20:15頃）
○■20時台
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
●「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)「輝く未来（『塔の上のラプンツェル』より）」
・秋川雅史「美女と野獣（『美女と野獣』より）」
・城田優×屋比久知奈「ホール・ニュー・ワールド（『アラジン』より）」
★データ放送スターガチャ：3回目（20:15〜20:55頃）
○■21時台
・J-HOPE(BTS)
・Snow Man
・timelesz
●シャッフルメドレーPART2（21:00頃）
・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)
・「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)
・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)
・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)
・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)
・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)
●ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)
・KEIKO(ME:I)
・櫻井翔
●歌おう!私の青春バンドソング
・岸谷香「Diamonds＜ダイアモンド＞」
○■22時台
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
●歌おう!私の青春バンドソング
・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)「Rusty Nail」
・Tama×野呂佳代「春〜spring〜」
・175R「空に唄えば」
・宮野真守「星になれたら」
・ジェシー(SixTONES)「悲しみにさよなら」
○▼出演アーティスト一覧
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
○▼司会進行
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
ネクストゲート進行：市來玲奈アナ
(C)日テレ
『THE MUSIC DAY 2025』総合司会の櫻井翔
※各時間ごとアーティスト名五十音順に掲載(メドレー・企画を除く)、放送時間は変更の可能性あり
・INI
・岸谷香
・超特急
・美麗-Bi-ray-
・FUNKY MONKEY BΛBY'S
・M!LK
・muque
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART1（※オープニング）
・氣志團「One Night Carnival」
・DA PUMP「U.S.A.」
・超ときめき宣伝部「最上級にかわいいの!」
・TRF「EZ DO DANCE」
○■16時台
・新しい学校のリーダーズ
・XG
・s**t kingz
・TWS
・なにわ男子
・BEGIN
○■17時台
・HY
・ENHYPEN
・NiziU
・花＊花
・ヒルナンデス！バンド
・BOYNEXTDOOR
・RIP SLYME
●パリから届ける「わたしの歌」
・杏「上を向いて歩こう」「いつも何度でも」
★データ放送スターガチャ：1回目（17:05〜17:45頃）
○■18時台
・THE ALFEE
・BEGIN×MONGOL800
●大杉漣へ届ける約束のギター
・草なぎ剛×斉藤和義「歌うたいのバラッド」（※18:30頃）
●みんなで一緒に踊りたくなるメドレーPART2
・こっちのけんと「はいよろこんで」
・PUFFY「渚にまつわるエトセトラ」
・新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」
・ゴールデンボンバー「女々しくて」
○■19時台
・ILLIT
・WEST.
・Aぇ! group
・Omoinotake
・近藤真彦×TWS
・SixTONES
・一青窈
・BoA
・ME:I（※19:20頃：視聴者参加企画「クリック! ME:Iチャレンジ」）
●シャッフルメドレーPART1（19:00頃）
・「ズッコケ男道」永瀬廉(King ＆ Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)
・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)
・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)
・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)
・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)
・「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)
●85年組メドレー
・斉藤由貴「夢の中へ」
・南野陽子「吐息でネット。」
・浅香唯「C-Girl」
・上杉昇「世界中の誰よりきっと」
★データ放送スターガチャ：2回目（19:35〜20:15頃）
○■20時台
・King ＆ Prince
・三代目 J SOUL BROTHERS
・TOMORROW X TOGETHER
・Travis Japan
・HANA
・Mrs. GREEN APPLE
●「ディズニー・オン・アイス」企画
・宮舘涼太(Snow Man)×SHIZUKU(ME:I)「輝く未来（『塔の上のラプンツェル』より）」
・秋川雅史「美女と野獣（『美女と野獣』より）」
・城田優×屋比久知奈「ホール・ニュー・ワールド（『アラジン』より）」
★データ放送スターガチャ：3回目（20:15〜20:55頃）
○■21時台
・J-HOPE(BTS)
・Snow Man
・timelesz
●シャッフルメドレーPART2（21:00頃）
・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)
・「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)
・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)
・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)
・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)
・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)
●ラップメドレー
・RIP SLYME
・m-flo
・ELLY(三代目 J SOUL BROTHERS)
・KEIKO(ME:I)
・櫻井翔
●歌おう!私の青春バンドソング
・岸谷香「Diamonds＜ダイアモンド＞」
○■22時台
・Snow Man
・Perfume
・Mrs. GREEN APPLE
●歌おう!私の青春バンドソング
・TAEHYUN(TOMORROW X TOGETHER)＆HUENINGKAI(TOMORROW X TOGETHER)「Rusty Nail」
・Tama×野呂佳代「春〜spring〜」
・175R「空に唄えば」
・宮野真守「星になれたら」
・ジェシー(SixTONES)「悲しみにさよなら」
○▼出演アーティスト一覧
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
○▼司会進行
総合司会：櫻井翔
MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナ
ネクストゲート進行：市來玲奈アナ
(C)日テレ