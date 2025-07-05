5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円安の3万9750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9810.88円に対しては60.88円安。出来高は4327枚だった。



TOPIX先物期近は2828.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIX現物終値比0.55ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39750 -20 4327

日経225mini 39760 -10 94185

TOPIX先物 2828.5 +2.5 5607

JPX日経400先物 25580 -30 344

グロース指数先物 698 -9 425

東証REIT指数先物 売買不成立



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