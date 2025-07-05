　5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比20円安の3万9750円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9810.88円に対しては60.88円安。出来高は4327枚だった。

　TOPIX先物期近は2828.5ポイントと前日比2.5ポイント高、TOPIX現物終値比0.55ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39750　　　　　 -20　　　　4327
日経225mini 　　　　　　 39760　　　　　 -10　　　 94185
TOPIX先物 　　　　　　　2828.5　　　　　+2.5　　　　5607
JPX日経400先物　　　　　 25580　　　　　 -30　　　　 344
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　-9　　　　 425
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース