¿¿¾å¤«¤é¥¬¥Ð¥Ã¡¢Ì¾¼ê¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤¿°®¤êÊý¡¡20Ç¯¸å¤Ë¤Ï¹²¬Ã£Ï¯¤«¤é¤â¥Æ¥¹¥È¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã39¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2016Ç¯1·î19Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡ÁðÁÏ´ü¤ÎÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÀÐÌÓ¹¨Åµ¤ÈÆóÍ·´Ö¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬»³ºêÍµÇ·¤À¡£1979Ç¯¥ª¥Õ¡¢Ê¡²¬¤«¤éºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿À¾Éð¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ç¡Öµå³¦¤Î¿²¶È»Õ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¼è¤ëº¬ËÜÎ¦É×¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¾Á°¤Î¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤éÌîÂ¼¹îÌé¤È»³ºê¡¢ºå¿À¤«¤éÅÄÊ¥¹¬°ì¤òÆþÃÄ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©¾åÈø(¤¢¤²¤ª)»Ô½Ð¿È¤Î»³ºê¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¡Ö¾åÈø¤Î»³ºê¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤â2081°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾µå²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¡£79Ç¯Åö»þ¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼þ¤ê¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÁª¼ê¤Î¼ê¸µ¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ë¡£¹¾Æ¬¤È¥°¥é¥Ö¤Î·ï¤Ç±þÅú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Ê¡²¬¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï77Ç¯¤ËÆóÎÝ¼ê¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É(¸½¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó)¥°¥é¥Ö¾Þ¤Î»³ºê¤È¤Ï½éÂÐÌÌ¡£Å¹¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢»³ºê¤Ï¥Ü¡¼¥ë1¸Ä¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢ÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¹¾Æ¬¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤¦¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¤«¡×¡£¹¾Æ¬¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤Ë¿¿¾å¤«¤é¥¬¥Ð¥Ã¤È°®¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Ä¤«¤ßÊý¤Ë»³ºê¤ÏÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£ÏÃ¤Ï¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ß¡¢»³ºê¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¾Æ¬¤Ï¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¥Æ¥¹¥È¤ò¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¼éÈ÷¤ÎÃ£¿Í¤È¤¤¤ï¤ì¡¢À¾Éð¤Î´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¹²¬Ã£Ï¯¤«¤é¤â¼õ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤â20Ç¯¸å¤Ë¡¢¤À¡£
¡¡¹¾Æ¬¤ÎÍýÏÀ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë°ìÏ¢¤ÎÆ°ºî¤ÇºÇ¤âÂ®¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡£¥¦¥§¥Ö(ÌÖ¤ÎÉôÊ¬)¤Ï¹¾Æ¬¤Ë¸À¤ï¤»¤ë¤Èà¿À¤Î¼êá¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´ê¤¤¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¡£ÂÇµå¤ËÈô¤ÓÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Àè¤Ã¤Ý¤Ë¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¤¿¤Þ¤Î¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¡¢¤È¿®¤¸¤ë¡£
¡¡»³ºê¤Ï°ì¤Ä¤À¤±Í×Ë¾¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼ê¤ò¥°¥é¥Ö¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢Ê¿Î¢(¤Ò¤é¤¦¤é)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼ê¤Î¹Ã¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤òÄÌ¾ï¤è¤ê¹¤á¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¡£ÍýÍ³¤ÏÊáµå¤Ç¤Ïº¸¿Í¤µ¤·»Ø¤ò¥°¥é¥Ö¤Î³°¤Ë½Ð¤¹¤¬¡¢Áö¼Ô¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï»Ø¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤À¡£´í¸±ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»³ºê¤Ï¡¢75Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç4ÅÙ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÎºåµÞ¡¦¥Þ¥ë¥«¡¼¥Î¤òÂà¤±¡¢80¡¢81Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)