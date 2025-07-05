²£ÉÍ¡¡¿ÀÆàÀîÂç²ñÁ°ºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÇòÀ±¤â°¤Éô¼ç¾¡Ö²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡²£ÉÍ8¡½6ÆüÂÎÂç¡Ê2025Ç¯7·î4Æü¡¡ÆüÂÎÂçG¡Ë
¡¡²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤ÏÆüÂÎÂç¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢7Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¿ÀÆàÀîÂç²ñÁ°¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ò8¡½6¡Ê7²ó¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¡Ë¤Î¿É¾¡¤ÇÄù¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¤Î¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï5²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ10°ÂÂÇ6¼ºÅÀ¡£ÂÇÀþ¤¬13°ÂÂÇ¤Ç8ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ç¤Ï²¼È¾¿È¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°ÉÔÎÉ¤ÇÀèÈ¯¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ç¾¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¡£6²ó°ì»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÃæÁ°¤Ø¾¡¤Á±Û¤·2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É4ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤ØÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¡Öº£Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¡£1½µ´Ö¸å¤Ë½éÀï¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿²áÄø¤ò¿®¤¸¤Æ¡Ê½éÀï¤Ë¡ËÄ©¤à¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë