ギタリストのChar(70)が4日、東京・日本武道館で、古希記念ライブ「Char Nippon Budokan Live 2025 − Purple Phase Jam」を開催した。

73年結成のChar最初期のバンド「スモーキー・メディスン」による「SHOW WHAT YOU’VE GOT INSIDE OF YOU」で幕開け。集まった9000人に「ようこそ」とあいさつし、「本当にこの暑い中、ようこそいらっしゃいました。最後まで楽しんでください」と伝えた。

布袋寅泰(63)がスペシャルゲストとして登場し「ギターを弾くようになったきっかけはCharさんの存在。恩人ですよ。Charさんがいてくれたから僕がいる」と熱弁。2人は今年4月に放送されたテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演。布袋のアルバムに収録された共演曲「Side by Side (feat. Char)」をともに披露していた。

その際にCharの演奏機器にトラブルがあったといい、布袋は「全国放送で堂々とチューニングを…」と回想。Charも「焦ったよ」とうなずき、「リベンジしたい」と同曲をステージで披露。日本を代表するギタリストの熱いセッションに、会場のボルテージは最高潮に達した。

演奏後、2人は握手し肩を抱き合った。布袋は「Charというギタリストのいる時代に生まれて俺たちは幸せ」と笑顔。「武道館でハッピーバースデー歌いませんか?」と呼びかけ、観客とともにCharへバースデーソングを届けた。

さらに「スモーキー・メディスン」のメンバーをはじめ、ギタリスト仲間のTUBE春畑道哉(58)、数々の共演歴がある奥田民生(60)ら豪華出演者が登場し、Charと熱いステージを繰り広げた。阪神タイガースファンのCharは「セ・リーグどうなってる」と広島カープファンの奥田に問いかけ、奥田は「阪神強すぎでしょ」とにやり。息子でロックバンド、RIZEのJESSE(44)も「70周年祝いに来たぜ!」と登場し、親子コラボで沸かせた。

アンコールでCharは「来てくれたみんな、ありがとう!」と感謝を伝えた。集合写真撮影時は「遺影を撮ろうとしてる」と笑いを誘いつつ、出演者らに囲まれ笑顔。観客からも祝福の拍手と歓声が贈られた。【玉利朱音】