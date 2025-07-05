5日午前3時14分ごろ、宮城県、福島県、茨城県、栃木県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の岩沼市と松島町、福島県の郡山市、白河市、須賀川市、田村市、国見町、天栄村、玉川村、双葉町、磐梯町、それに猪苗代町、茨城県の日立市と笠間市、栃木県の大田原市と高根沢町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□宮城県

岩沼市 松島町



□福島県

郡山市 白河市 須賀川市

田村市 国見町 天栄村

玉川村 双葉町 磐梯町

猪苗代町



□茨城県

日立市 笠間市



□栃木県

大田原市 高根沢町

■震度1

□宮城県

白石市 名取市 角田市

蔵王町 七ヶ宿町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 仙台青葉区 石巻市

利府町 登米市 大崎市

宮城加美町 宮城美里町



□福島県

福島市 二本松市 福島伊達市

本宮市 桑折町 川俣町

大玉村 鏡石町 西郷村

泉崎村 棚倉町 浅川町

古殿町 小野町 いわき市

相馬市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

浪江町 葛尾村 新地町

飯舘村 会津若松市 喜多方市

下郷町 西会津町 湯川村

会津美里町



□茨城県

水戸市 常陸太田市 高萩市

北茨城市 ひたちなか市 常陸大宮市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 東海村 大子町

土浦市 石岡市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市

桜川市 鉾田市



□栃木県

日光市 那須塩原市 那須町

宇都宮市 小山市 真岡市

益子町 市貝町



□山形県

上山市 米沢市 高畠町

白鷹町



□群馬県

沼田市 桐生市 渋川市

千代田町 邑楽町



□埼玉県

加須市 久喜市 春日部市

宮代町



□千葉県

香取市 千葉美浜区



□長野県

長野南牧村

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。