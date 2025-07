【しまむら:「ドラゴンクエスト」アイテム】 7月5日 発売 (しまむらオンラインストアは7月5日15時より販売予定)

ファッションセンターしまむらは、全国のしまむら店舗にて「ドラゴンクエスト(ドラクエ)」アイテムを7月5日に発売する。また、オンラインストア「しまむらオンラインストア」は同日15時より販売を予定している。

本商品はRPG「ドラゴンクエスト」シリーズに登場するモンスターのスライムやメタルスライム、ホイミスライムやはぐれメタルなどをモチーフにしたグッズ。ヘアクリップやヘアゴム、バレッタなど、ファッションアイテムが多数ラインナップされている。

商品ラインナップ

