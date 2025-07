日本代表MF 遠藤航 が4日にSNSを更新し、リバプールのチームメイトで先日交通事故で亡くなったポルトガル代表MFディオゴ・ジョタさんらを追悼した。遠藤は23年夏にリバプールに移籍。すでに在籍していたジョタさんとは、2シーズンをプレーした。遠藤はX(旧ツイッター)などに英語と日本語のメッセージを投稿。「日頃からサッカーの話や家族の話、ゲームの話などよく食事のテーブルで一緒に座って話していました」と振り返ると、「未だに彼がいなくなってしまったことは信じれない」などと故人を悼んだ。

Jots,I still can’t believe it.

I don’t want to believe it.

What a great player,what a great person you were.

You will be remembered forever.

My thoughts are with your wife,kids and all family and friends.

Love you Jots.

Rest in peace Diogo and Andre.

You will never walk alone.… pic.twitter.com/6B4DAY5Tm1