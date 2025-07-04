7月5日（土）15:00〜22:54 日本テレビ系にて放送の「THE MUSIC DAY 2025」。

WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! group 7組43名によるグループの垣根を超えたシャッフルメドレーの組み合わせと歌唱曲を発表！

※放送時間は変更の可能性があります

＜シャッフルメドレーPART1＞

【19:00頃】

●「ズッコケ男道」

永瀬廉(King & Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)

●「TIME ZONE」

重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)

●「世界に一つだけの花」

桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)

●「硝子の少年」

深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)

●「チャンカパーナ」

中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子) ×川島如恵留(Travis Japan)

●「Can do! Can go!」

茺田崇裕(WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)

＜シャッフルメドレーPART2＞

【21:00頃】

●「夢物語」

向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)

●「ウィークエンダー」

郄地優吾(SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)

●「パラダイス銀河」

松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)

●「仮面舞踏会」

神山智洋(WEST.)×郄橋海人(King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)

●「Real Face」

小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)

●「Love so sweet」

藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)

＜出演アーティスト一覧＞

INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE（BTS）、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき♡宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME

※五十音順

＜番組概要＞

■出演者

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

X：@musicday_ntv

Instagram：@musicday_official

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