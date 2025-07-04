「THE MUSIC DAY 2025」STARTOシャッフルメドレー組み合わせ＆歌唱曲発表 7組43人が参加
【モデルプレス＝2025/07/04】嵐・櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2025」（7月5日15時〜22時54分生放送）より、7組43人によるグループの垣根を超えたシャッフルメドレーの組み合わせと歌唱曲が発表された。
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
【19：00頃】
・「ズッコケ男道」
永瀬廉（King ＆ Prince）×西畑大吾（なにわ男子）×正門良規（Aぇ! group）
・「TIME ZONE」
重岡大毅（WEST.）×田中樹（SixTONES）×岩本照（Snow Man）×高橋恭平（なにわ男子）
・「世界に一つだけの花」
桐山照史（WEST.） ×京本大我（SixTONES）×藤原丈一郎（なにわ男子）×松倉海斗（Travis Japan）
・「硝子の少年」
深澤辰哉（Snow Man）×末澤誠也（Aぇ! group）
・「チャンカパーナ」
中間淳太（WEST.）×宮舘涼太（Snow Man）×長尾謙杜（なにわ男子）×川島如恵留（Travis Japan）
・「Can do! Can go!」
濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字／WEST.）×ラウール（Snow Man）×大橋和也（なにわ男子）×吉澤閑也（Travis Japan）
【21：00頃】
・「夢物語」
向井康二（Snow Man）×道枝駿佑（なにわ男子）
・「ウィークエンダー」
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」／SixTONES）×渡辺翔太（Snow Man）×中村海人（Travis Japan）×佐野晶哉（Aぇ! group）
・「パラダイス銀河」
松村北斗（SixTONES）×佐久間大介（Snow Man）×松田元太（Travis Japan）×草間リチャード敬太（Aぇ! group）
・「仮面舞踏会」
神山智洋（WEST.）×高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）×宮近海斗（Travis Japan）
・「Real Face」
小瀧望（WEST.）×ジェシー（SixTONES）×目黒蓮（Snow Man）×小島健（Aぇ! group）
・「Love so sweet」
藤井流星（WEST.）×森本慎太郎（SixTONES）×阿部亮平（Snow Man）×大西流星（なにわ男子）×七五三掛龍也（Travis Japan）
（modelpress編集部）
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき◆宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
◆シャッフルメドレーPART1
【19：00頃】
・「ズッコケ男道」
永瀬廉（King ＆ Prince）×西畑大吾（なにわ男子）×正門良規（Aぇ! group）
重岡大毅（WEST.）×田中樹（SixTONES）×岩本照（Snow Man）×高橋恭平（なにわ男子）
・「世界に一つだけの花」
桐山照史（WEST.） ×京本大我（SixTONES）×藤原丈一郎（なにわ男子）×松倉海斗（Travis Japan）
・「硝子の少年」
深澤辰哉（Snow Man）×末澤誠也（Aぇ! group）
・「チャンカパーナ」
中間淳太（WEST.）×宮舘涼太（Snow Man）×長尾謙杜（なにわ男子）×川島如恵留（Travis Japan）
・「Can do! Can go!」
濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字／WEST.）×ラウール（Snow Man）×大橋和也（なにわ男子）×吉澤閑也（Travis Japan）
◆シャッフルメドレーPART2
【21：00頃】
・「夢物語」
向井康二（Snow Man）×道枝駿佑（なにわ男子）
・「ウィークエンダー」
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」／SixTONES）×渡辺翔太（Snow Man）×中村海人（Travis Japan）×佐野晶哉（Aぇ! group）
・「パラダイス銀河」
松村北斗（SixTONES）×佐久間大介（Snow Man）×松田元太（Travis Japan）×草間リチャード敬太（Aぇ! group）
・「仮面舞踏会」
神山智洋（WEST.）×高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」／King ＆ Prince）×宮近海斗（Travis Japan）
・「Real Face」
小瀧望（WEST.）×ジェシー（SixTONES）×目黒蓮（Snow Man）×小島健（Aぇ! group）
・「Love so sweet」
藤井流星（WEST.）×森本慎太郎（SixTONES）×阿部亮平（Snow Man）×大西流星（なにわ男子）×七五三掛龍也（Travis Japan）
（modelpress編集部）
◆出演アーティスト（※五十音順）
INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King ＆ Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき◆宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花＊花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME
【Not Sponsored 記事】