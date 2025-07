◆シャッフルメドレーPART1

【モデルプレス=2025/07/04】嵐・櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2025」(7月5日15時〜22時54分生放送)より、7組43人によるグループの垣根を超えたシャッフルメドレーの組み合わせと歌唱曲が発表された。【19:00頃】・「ズッコケ男道」永瀬廉(King & Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)

◆シャッフルメドレーPART2

◆出演アーティスト(※五十音順)

・「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)・「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.) ×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)・「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)・「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子)×川島如恵留(Travis Japan)・「Can do! Can go!」濱田崇裕(※「濱」は正式には異体字/WEST.)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)【21:00頃】・「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)・「ウィークエンダー」高地優吾(※「高」は正式には「はしごだか」/SixTONES)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)・「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)・「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」/King & Prince)×宮近海斗(Travis Japan)・「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)・「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)(modelpress編集部)INI、ILLIT、秋川雅史、浅香唯、新しい学校のリーダーズ、杏、175R、上杉昇、WEST.、HY、Aぇ! group、XG、m-flo、ENHYPEN、 Omoinotake、岸谷香、氣志團、King & Prince、草磲剛、ゴールデンボンバー、こっちのけんと、近藤真彦、斉藤和義、斉藤由貴、三代目 J SOUL BROTHERS、THE ALFEE、J-HOPE、s**t kingz、城田優、SixTONES、Snow Man、timelesz、DA PUMP、Tama、超ときめき◆宣伝部、超特急、TRF、TWS、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、なにわ男子、NiziU、野呂佳代、HANA、花*花、Perfume、PUFFY、BEGIN、一青窈、ヒルナンデス!バンド、美麗-Bi-ray-、FUNKY MONKEY BΛBY'S、BoA、BOYNEXTDOOR、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、南野陽子、宮野真守、M!LK、muque、MONGOL800、屋比久知奈、RIP SLYME【Not Sponsored 記事】