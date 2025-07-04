『THE MUSIC DAY』シャッフルメドレー組み合わせ＆歌唱曲発表 7組43人が参加
あす5日に生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』（後3：00〜後10：54）の企画「シャッフルメドレー」の組み合わせと歌唱曲が発表された。
【画像】『THE MUSIC DAY』シャッフルメドレー組み合わせ＆歌唱曲一覧
今年のテーマは“わたしの歌”。総勢50組を超すアーティストが、いつも明るく元気をくれる歌、大切な場面で背中を押してくれた歌などの“わたしの歌”を披露する。千葉・幕張メッセから生放送され、総合司会は嵐・櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。
シャッフルメドレーには、7組43人が参加。グループの垣根を超えたステージを届ける。組み合わせと歌唱曲は以下の通り。
【『THE MUSIC DAY 2025』シャッフルメドレー】
■午後7時頃「シャッフルメドレー PART1」
「ズッコケ男道」
永瀬廉（King ＆ Prince）×西畑大吾（なにわ男子）×正門良規（Aぇ! group）
「TIME ZONE」
重岡大毅（WEST.）×田中樹（SixTONES）×岩本照（Snow Man）×高橋恭平（なにわ男子）
「世界に一つだけの花」
桐山照史（WEST.）×京本大我（SixTONES）×藤原丈一郎（なにわ男子）×松倉海斗（Travis Japan）
「硝子の少年」
深澤辰哉（Snow Man）×末澤誠也（Aぇ! group）
「チャンカパーナ」
中間淳太（WEST.）×宮舘涼太（Snow Man）×長尾謙杜（なにわ男子）×川島如恵留（Travis Japan）
「Can do! Can go!」
濱田崇裕（WEST.※濱＝異体字）×ラウール（Snow Man）×大橋和也（なにわ男子）×吉澤閑也（Travis Japan）
■午後9時頃「シャッフルメドレー PART2」
「夢物語」
向井康二（Snow Man）×道枝駿佑（なにわ男子）
「ウィークエンダー」
高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）×渡辺翔太（Snow Man）×中村海人（Travis Japan）×佐野晶哉（Aぇ! group）
「パラダイス銀河」
松村北斗（SixTONES）×佐久間大介（Snow Man）×松田元太（Travis Japan）×草間リチャード敬太（Aぇ! group）
「仮面舞踏会」
神山智洋（WEST.）×高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）×宮近海斗（Travis Japan）
「Real Face」
小瀧望（WEST.）×ジェシー（SixTONES）×目黒蓮（Snow Man）×小島健（Aぇ! group）
「Love so sweet」
藤井流星（WEST.）×森本慎太郎（SixTONES）×阿部亮平（Snow Man）×大西流星（なにわ男子）×七五三掛龍也（Travis Japan）
【画像】『THE MUSIC DAY』シャッフルメドレー組み合わせ＆歌唱曲一覧
今年のテーマは“わたしの歌”。総勢50組を超すアーティストが、いつも明るく元気をくれる歌、大切な場面で背中を押してくれた歌などの“わたしの歌”を披露する。千葉・幕張メッセから生放送され、総合司会は嵐・櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。
【『THE MUSIC DAY 2025』シャッフルメドレー】
■午後7時頃「シャッフルメドレー PART1」
「ズッコケ男道」
永瀬廉（King ＆ Prince）×西畑大吾（なにわ男子）×正門良規（Aぇ! group）
「TIME ZONE」
重岡大毅（WEST.）×田中樹（SixTONES）×岩本照（Snow Man）×高橋恭平（なにわ男子）
「世界に一つだけの花」
桐山照史（WEST.）×京本大我（SixTONES）×藤原丈一郎（なにわ男子）×松倉海斗（Travis Japan）
「硝子の少年」
深澤辰哉（Snow Man）×末澤誠也（Aぇ! group）
「チャンカパーナ」
中間淳太（WEST.）×宮舘涼太（Snow Man）×長尾謙杜（なにわ男子）×川島如恵留（Travis Japan）
「Can do! Can go!」
濱田崇裕（WEST.※濱＝異体字）×ラウール（Snow Man）×大橋和也（なにわ男子）×吉澤閑也（Travis Japan）
■午後9時頃「シャッフルメドレー PART2」
「夢物語」
向井康二（Snow Man）×道枝駿佑（なにわ男子）
「ウィークエンダー」
高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）×渡辺翔太（Snow Man）×中村海人（Travis Japan）×佐野晶哉（Aぇ! group）
「パラダイス銀河」
松村北斗（SixTONES）×佐久間大介（Snow Man）×松田元太（Travis Japan）×草間リチャード敬太（Aぇ! group）
「仮面舞踏会」
神山智洋（WEST.）×高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）×宮近海斗（Travis Japan）
「Real Face」
小瀧望（WEST.）×ジェシー（SixTONES）×目黒蓮（Snow Man）×小島健（Aぇ! group）
「Love so sweet」
藤井流星（WEST.）×森本慎太郎（SixTONES）×阿部亮平（Snow Man）×大西流星（なにわ男子）×七五三掛龍也（Travis Japan）