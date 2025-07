リーガルリリーが、7月1日(火)に配信したばかりの新曲「ぼくのベガ」のミュージックビデオを公開した。 ◆リーガルリリー 動画 「ぼくのベガ」は、7月クールTVアニメ『彼女、お借りします』第4期EDテーマに起用されているリーガルリリーの最新曲。《夏の大三角形を遠く指さして》と切ない歌い出しから始まり、夏の夜に想う”君への素直な願い”を、Vo,G たかはしほのかが紡ぐ独特の詩世界とリーガルリリーのオルタナティヴかつメロディアスなサウンドで構築している。 MVはとある海沿いの街を舞台に、二人の男女の不思議なストーリーが展開される作品となった。監督は気鋭の映像ディレクター・中澤太がつとめ、誰もいない海辺で歌うたかはしほのか、ドローンを駆使したダイナミックな映像も組み込みながら、1組の男女の過去と現在、現実と非現実とが、緻密に練られたプロットで描かれる。観終わったあとに浮かぶであろう複雑な感情まで含め楽しんでほしい。 ◆ ◆ ◆ ■メンバーコメント(Music Videoに寄せて) ■たかはしほのか(Vo,G)もういなくなってしまった君は、ずっとぼくの中で生き残っている目を見なくても、心を合わせることができたね夏の花火のように一瞬を一生、覚えているよ ■海(Ba)もう答え合わせができない二人。それでも何かを考え続ける彼の横顔に、「ないこと」よりも、「あるのに届かないこと」のほうがずっとやるせない、そう感じました。 灯りや雲に隠れて姿が見えなくても、星は、今日もあなたのすぐそばでちゃんと光っている。そんな当たり前をまた思い出せるようになるには、もう少し時間がかかるのかもしれません。 大切な思い出をそっと反芻するように、何度も観たくなる、何度でも考えたくなるMVになりました。 ◆ ◆ ◆ また、11月にコンセプトツアー<冬の大三角形>を開催することも発表となった。星と宇宙をテーマにしたコンセプトライブとして、本日LINE CUBE SHIBUYA公演よりスタートした<夏の大三角形>とも連動したツアービジュアルも公開され、今回は石川、愛知、福岡の3都市を結んで開催される。 リーガルリリーはこれらのコンセプトツアーと連動させる形で、7月23日(水)にトライアングルAサイドシングル「ぼくのベガ / R:L / danceasphalt」をCDリリースする。 ◾️デジタルシングル「danceasphalt」配信中:https://kmu.lnk.to/danceasphalt ◾️トライアングルAサイドシングル「ぼくのベガ / R:L / danceasphalt」2025年7月23日(水)CDリリースCD予約:https://Regallily.lnk.to/TriSG ◆初回生産限定盤(CD+DVD)KSCL-3597〜8 / ¥4,290(税込)/ デジパック仕様 [CD] 1. ぼくのベガ 2. R:L 3. danceasphalt [DVD] 「LIVE HOUSE TOUR 2025」Live at 渋谷CLUB QUATTRO 2025.4.3 1. 17 2. ムーンライトリバース 3. 1997 4. […]

