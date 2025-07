緑黄色社会が9月からスタートさせる初のアジアツアー<Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025>の各公演詳細およびチケット販売情報を発表した。 本ツアーでは、東京・名古屋・大阪・ソウル・台北・上海・広州・香港・ジャカルタ・シンガポールの10都市で12公演を行う。チケット販売時期は都市ごとに異なるため、詳細は緑黄色社会オフィシャルサイトにて。 また、7月4日22時より、緑黄色社会オフィシャルファンクラブ「milestone」長期会員を対象とした東京・名古屋・大阪公演のチケット先行受付も開始される。 さらに、ソウル・台北公演を対象とした「milestone」会員限定のライブ観覧ツアーの実施も決定。観覧ツアーは、公演チケットに加え、日本発着の航空券、宿泊、現地会場への移動がセットになっている。受付は7月7日12時より申し込み開始予定。 <Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025>■2025年9月30日(火) 名古屋・Zepp NagoyaOPEN 18:00 / START 19:00チケット料金:¥6,000(税込)※販売券種:1階スタンディング・2F指定席※ドリンク代別※未就学児入場不可 ■2025年10月2日(木) 大阪・Zepp Osaka BaysideOPEN 18:00 / START 19:00チケット料金:¥6,000(税込)※販売券種:1階スタンディング・2F指定席※ドリンク代別※未就学児入場不可 ■2025年10月11日(土) ソウル・YES24 LIVE HALLOPEN 17:30 / START 18:00チケット料金:1階スタンディング・2階座席 KRW121,000現地時間7月11日(金)18:00より販売開始 *(日本時間)7月11日(金)18:00http://ticket.yes24.com ■2025年10月12日(日) ソウル・YES24 LIVE HALLOPEN 17:30 / START 18:00チケット料金:1階スタンディング・2階座席 KRW121,000現地時間7月11日(金)18:00より販売開始 *(日本時間)7月11日(金)18:00http://ticket.yes24.com ■2025年10月18日(土) 台北・Zepp New TaipeiOPEN 17:30 / START 19:00チケット料金:1階前方スタンディング NTD3,600 / 1階後方スタンディングNTD3,000 / 2階座席 NTD3,600 / […]

