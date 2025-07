4人組バンド・緑黄色社会が、初のアジアツアーとなる『Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025』の開催を発表した。同ツアーは9月30日の名古屋公演を皮切りに、国内3都市とアジア7都市を巡る全12公演で構成される。国内では名古屋、大阪、東京で、海外ではソウル、台北、上海、広州、香港、ジャカルタ、シンガポールといった主要都市での公演が予定されており、日本国内外のファンにとって貴重な機会となる。

チケットの販売時期や購入方法は各都市ごとに異なり、緑黄色社会のオフィシャルサイトで確認できる。4日午後10時からは、オフィシャルファンクラブの長期会員を対象に、名古屋、大阪、東京公演の先行受付がスタート。また、ソウル&台北公演を対象とした会員限定の観覧ツアーも実施される。観覧ツアーは、日本発着の航空券、宿泊、現地での移動および公演チケットがセットになっており、7日正午より申込受付が開始される。■ツアースケジュール『Ryokuoushoku Shakai ASIA TOUR 2025』9月30日(火) 名古屋・Zepp Nagoya 午後6時開場/午後7時開演10月2日(木) 大阪・Zepp Osaka Bayside 午後6時開場/午後7時開演10月11日(土) ソウル・YES24 LIVE HALL 午後5時30分開場/午後6時開演10月12日(日) ソウル・YES24 LIVE HALL 午後5時30分開場/午後6時開演10月18日(土) 台北・Zepp New Taipei 午後5時30分開場/午後7時開演10月19日(日) 台北・Zepp New Taipei 午後5時30分開場/午後7時開演10月24日(金) 上海・VAS est 午後6時30分開場/午後8時開演10月26日(日) 広州・REPUBLIC OF SOUND 午後6時30分開場/午後8時開演10月28日(火) 香港・Kitty Woo Stadium, TungPo 午後7時開場/午後8時開演11月7日(金) ジャカルタ・THE KASABLANKA HALL 午後6時開場/午後7時30分開演11月9日(日) シンガポール・The Theatre at Mediacorp 午後6時開場/午後7時開演11月14日(金) 東京・Zepp Haneda 午後6時開場/午後7時開演