Survive Said The Prophet(以下、サバプロ)の新曲「X_AXIS」(読み:エックス・アクシス)が、『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト』テーマソングに決定した。7月5日0時から、先行配信がスタートする。 『機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト』は、チーム対戦型アクションゲーム『EXVS(エクバ)』シリーズの最新作。 歴代のガンダム作品に登場する多彩なモビルスーツを操り、2on2形式の白熱したバトルが繰り広げられる本シリーズは、戦略性とアクション性の高さで長年多くのファンを魅了してきた。 過去にはLINKIN PARKやSiM、coldrainなど名だたるアーティストが同シリーズのテーマソングをつとめてきたことでも話題となっている。 サバプロがテーマソングを担当することは、本日放送された、ゲーム稼働開始直前生放送内にて解禁。生放送内にて公開された「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」 オープニングムービーでは、「X_AXIS」が一部初解禁となった。 「X_AXIS」は、8月20日に発売されるニューアルバム『Luv Sux Sessions』(読み:ラブサクセションズ)のリードトラック。攻撃的なラウドサウンドに、キャッチーなメロディーが掛け合わさることによりうまれるケミストリーは、従来の“サバプロらしさ”を超越したキラーチューンとなっている。タイトルにもX軸とY軸が掛け合わされ、相乗効果でバンドとしても飛躍したいという想いが込められている。 なお、ニューアルバムを引っ提げてのリリースツアー<Luv Sux Sessions Tour>の開催も決定しており、現在チケットのオフィシャル1次先行受付中。受付は、7月6日23時59分まで。 ◆ ◆ ◆ ◾︎Survive Said The Prophet / Yosh コメントこの度、Survive Said The Prophetの『X_AXIS』が「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」のテーマソングを担当させていただくことになりました。ガンダムは、日本が誇りに思える作品だと思っています。そんな偉大な作品のテーマソングを担当させていただけることが本当に光栄です。 「機動戦士ガンダム エクストリームバーサス2 インフィニットブースト」は、歴代のガンダムが戦い合うというコンセプトだったので、ガンダム好きの知人と語りあったり、改めて自分自身でも歴代のガンダムをたくさん遡りました。楽しかったです(笑)そのうえで「X_AXIS」には、ガンダムが戦っている時の目線、そしてその中にいる人間という弱い生き物が、戦いの間に感じる想いを、サバプロなりの解釈で楽曲に詰め込んでいます。是非とも作品と一緒に、「X_AXIS」もチェックしていただけると嬉しいです! ◆ ◆ ◆ 『Luv Sux Sessions』 発売日:2025年8月20日(水) 〈初回生産限定盤〉(CD+Blu-ray+封入特典)XSCL-116〜117 / ¥5,000(税込)※12インチの紙ジャケ仕様 〈通常盤初回仕様〉(CD+封入特典)XSCL-118 / ¥3,500(税込)※封入特典の詳細は追って解禁 【収録内容】〈CD〉※初回・通常ともに共通 初回生産限定盤〈Blu-ray〉Luv Sux Sessions: The […]

