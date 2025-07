ポルカドットスティングレイが、10月より全国18会場を回る全国ツアーの開催と、年内に5枚目のフルアルバム『逆鱗』をリリースすることを発表した。 ツアータイトルは<#逆鱗 に触れるツアー>。Vo&G 雫の誕生日である10月15日<#教祖爆誕 ワンマン> in Zepp Haneda公演を皮切りに、12月20日の仙台PITまで全国17都市を巡礼する。 また、11月7日には自主企画<ポルフェス>100回目を記念して、ポルカがメジャーデビュー発表を行なった東京キネマ倶楽部にてFC限定ライブを実施。ツアーとは異なる”スペシャル”な企画を計画中とのことだ。 各公演とも、本日22:00よりポルカドットスティングレイ公式FC「半泣き黒猫団+」に、アルティメットFC先行受付が開始される。5枚目のフルアルバム『逆鱗』の詳細は後日発表。 公演概要 <ポルカドットスティングレイ ポルフェス95 #教祖爆誕 ワンマン>2025/10/15 (水) Zepp Haneda(東京都)Open 18:00 / Start 19:00Info. / HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 / www.red-hot.ne.jp <ポルカドットスティングレイ ポルフェス100記念 FC限定ワンマン(仮)>2025/11/7(金)東京キネマ倶楽部(東京都)Open 18:00 / Start 19:00Info. / HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 / www.red-hot.ne.jp <ポルカドットスティングレイ #逆鱗 に触れるツアー> <ポルフェス96 #逆鱗に触れるワンマン>2025/10/24(金)金沢EIGHT HALL(石川県)Open 17:30 / Start 18:30Info. / FOB金沢 076-232-2424 […]

