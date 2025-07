日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる！FROM ARTIST「サマーセール」

BUSCAは、日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」にて“サマーセール”と題し、2025年7月1日(火)-8月31日(日)の期間、セールイベントを開催中です。

FROM ARTIST「サマーセール」

イベント開催期間: 2025年7月1日(火)-8月31日(日)

BUSCAは、日本全国のアーティストから好きな作品が見つけられる「FROM ARTIST」にて“サマーセール”と題し、2025年7月1日(火)-8月31日(日)の期間、セールイベントを開催中。

このセールでは、所属アーティストが手がけた一点もののアート作品を中心に、期間限定の特別価格で提供します。

どの作品も、参加アーティストが想いを込めて生み出した、世界にひとつだけの存在。

オンライン上で手軽にご覧いただけるだけでなく、ご自宅にいながらにして、個性豊かなアートとの出会いを楽しめます。

作品は、リビングに飾っても、デスクに寄り添わせても、日常にふとした「心の余白」を与えてくれるものばかりです。

見つめるたびに新しい感情が生まれ、まるで静かに語りかけてくるような、そんなアートたちが揃いました。

この夏、アートがもっと身近になるきっかけに。

あなたの感性に響く1枚に、出会えます。

セールでは、すでに80点以上の一点物のアート作品がセール対象予定です。

サマーセール対象例

【サマーセールのここがすごい!】

1. 一点もののアートが勢揃い

FROM ARTISTでは一点ものの作品が多く、もともと手に取りやすい価格が多数あります。

ですが…本イベントの期間中は、よりスペシャルプライスで提供します。

2. 未掲載の新しい作品が公開

サマーセール用に新しく作品を掲載してくださるアーティストの方が多数います。

セール開始と同時に販売も開始です。

3. セール期間中は随時作品追加予定

セール期間中は随時作品が追加されます。

4. まだ見ぬアーティストと出会える

FROM ARTISTは有名無名関係なく、アーティストが自身の作品を掲載できる場です。

日本中からあなたのお気に入りの作品を見つけてください。

まだ見ぬアーティストとの出会いがあなたを待っているかもしれません。

5. 作品への想いが知れる

FROM ARTISTはSNSにて、サマーセール対象作品や参加アーティストを紹介します。

完成までの道のりやアーティストの作品に込めた想いなどを知ることで、より深く作品を堪能できます。

