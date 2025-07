NIR(近赤外線)をブロック！れいたす「NIR sun protect」

れいたすは、猛暑が年々深刻化する日本の夏に向け、近赤外線(NIR)をカットする熱中対策クリーム「NIR sun protect」を2025年6月17日に発売を開始しました。

れいたす「NIR sun protect」

・内容量 :60g

・価格 :4,840円(税込)

・発売日 :2025年6月17日

・販売場所:同社公式オンラインショップ及びドラッグストア、ゴルフ場など

■太陽光からの近赤外線をカットするクリーム「NIR sunprotect」

〜暑さの元をブロックし、屋外活動を快適に〜

太陽光に含まれる“近赤外線”は、紫外線よりも肌の深部にまで届き、熱として体に蓄積される原因とされています。

「NIR sunprotect」は、この近赤外線を遮断することで、体感温度の上昇を抑え、炎天下での活動をより安全・快適にサポートします。

『夏の暑い屋外、様々なシーンで利用ください』

■商品の3大特長

・NIR(近赤外線)をブロック

太陽光の約50%を占める近赤外線は、衣服を通過して皮下まで届き、体温上昇の原因に。

独自処方がこの熱の浸透を防ぎます。

・特許技術「三次元ネットワークエマルジョン」採用

エマルジョン構造が肌上でNIRを跳ね返すバリアを形成。

国内特許取得済み

の技術で、他に類を見ない“熱ブロック処方”を実現。

・ベタつかず無香料で誰でも使いやすい設計

無香料・冷感なし・UVカットなし。

化粧品基準で製造されており、肌にやさしく誰でも安心して使用可能。

首・うなじ・背中など服の下に塗るだけで夏の外出が快適に。

『肌を整える5種類のセラミドを配合』

特許技術「三次元ネットワークエマルジョン」構造

